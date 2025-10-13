就任滿月 經長龔明鑫：積極深化國際經貿夥伴關係

為落實總統賴清德「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的政策，經濟部長龔明鑫自9月1日上任以來，除與國內重要產業公協會展開傾聽之旅外，也密集與重要友盟國家駐台代表及外國訪賓進行深度交流，深化國際經貿夥伴關係。

龔明鑫表示，希望透過傾聽國內產業心聲，以利經濟部妥擬相關因應作為與政策措施，協助國內產業因應當前國際經貿挑戰；另一方面，也希望透過深化與國際友盟國家的交流合作，爭取雙贏及進一步鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵角色。

龔明鑫就任近一個月來，陸續會晤歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、丹麥商務辦事處長畢尚德(Peter Sand）、立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）、捷克科技部次長哈利科娃(Jana Havlíková）、日本台灣交流協會會長隅修三、日本自民黨半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明、美台商業協會(USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）等國際友人進行深度交流，並在SEMICON Taiwan期間出席「晶鏈高峰論壇」擔任座談主持人，暢談如何深化台灣與友盟國家在半導體供應鏈的夥伴關係。

龔明鑫在與國際友人的互動交流中強調，經濟部除將持續推動半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」的發展外，亦將積極布局矽光子、量子運算及AI機器人等高科技，以推動「AI新十大建設」，並致力於將AI應用於百工百業與民眾日常生活。他強調，這些產業不僅是推動我經濟升級的核心，更需要與歐美日等主要經貿夥伴密切合作，以強化供應鏈韌性及國際競爭力。

針對友盟國家持續關心台灣的能源韌性與供應，龔明鑫指出，經濟部將持續推動太陽光電、離岸風電等多元再生能源發展，以確保綠電的穩定供應，並為台灣AI產業發展奠定良好基礎。台灣將持續與國際友盟國家合作，共同邁向淨零轉型與永續發展目標。

許多國際友盟國家對台灣透過科技園區的開發，大幅提升園區內企業的經營效率表示高度興趣。龔明鑫表示，為協助國內業者多元布局以提升其國際競爭力，將透過海外貿易投資中心的建立，協助有海外投資需求的台商排除投資障礙；另將與有意前往海外開發科技園區的國內產業協會合作，為其在海外設立科技園區爭取較佳的待遇，以促進台灣經濟的國際鏈結與永續發展。