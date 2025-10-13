國慶創舉！「煙火＋無人機」璀璨台北夜空 台新新光金合併後首秀 攜手台北101寫歷史

今年雙十國慶，台北夜空迎來前所未有的科技與藝術盛典！ 台新新光金控合併後首次大型公開亮相，攜手 台北101 獨家贊助全台首場結合「煙火＋無人機」的國慶展演，於10日晚間10點正式登場。璀璨煙火綻放天際，500台無人機同步在夜空精準編隊，勾勒出充滿科技感與祝賀氛圍的光影畫面，為國慶慶典寫下歷史新頁。

台新新光金合併後首秀 攜手台北101點亮國慶夜空，照片從左至右：新光人壽副董事長洪士琪、台北101董事長賈永婕、台新新光金控總經理林維俊、台北101總經理朱麗文。 圖／台新新光提供

台新新光金控總經理林維俊帶領旗下各子公司董事長、總經理親臨現場，與台北101董事長賈永婕共同見證這場城市級的創舉，展現企業以創新精神連結科技、文化與藝術的決心與能量。

合併後首秀 展現創新能量

自7月24日合併以來，台新新光金控躍升全台第四大金控，秉持「認真、創新、永續」核心精神，積極跨界合作。此次國慶合作不僅是品牌能見度的展現，更代表金融業與城市地標攜手，將科技與文化融合，開創企業參與國家慶典的新模式。

林維俊表示：「能與台北101攜手打造全台首場『煙火＋無人機』國慶展演，意義非凡。這不僅是藝術與科技的結合，更象徵我們對創新的堅定承諾，期待與全民一起共創更耀眼的未來。」

Richart驚喜登場 點亮國慶夜空

隨著煙火綻放、無人機升空，台北101周邊民眾紛紛抬頭驚呼。展演過程中， Richart 的可愛形象也驚喜現身夜空，頭戴生日帽、手捧蛋糕，陪伴大家歡慶國慶。

這是信義區首次以煙火與無人機同步演出的城市盛會，突破場域與技術限制，將夜空化作畫布，描繪出充滿創意與科技力的國慶祝賀圖像，吸引大批民眾駐足拍照留念，氣氛熱烈。

連假限定 點燈互動傳遞品牌精神

不僅是10日晚間的壓軸展演，台新新光金控於10月10日至12日連續三晚，也在台北101大樓進行品牌主題點燈互動，呼應「智慧好夥伴」的品牌精神，陪伴民眾歡度國慶連假。

林維俊表示，企業將持續在學術、教育、藝文、體育、公益與環境保護等領域深耕，以認真的態度與創新的思維，成為社會最值得信賴的智慧夥伴。他也強調，這次國慶合作只是開始，未來將有更多跨界合作，讓企業品牌與社會脈動緊密連結。