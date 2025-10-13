聽新聞
0:00 / 0:00
台灣旅客赴紐西蘭可 eGate 秒通關 每年6萬人往來更便利
台灣旅客赴紐西蘭更方便了！內政部13日宣布，紐西蘭政府正式開放持我國晶片護照的旅客，可在入出境時使用紐國的自動查驗通關系統（eGate），大幅節省排隊時間，這是繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞後，第八個提供台灣旅客自動通關待遇的國家。
內政部表示，紐西蘭現已全面啟用「電子入境卡」（New Zealand Traveller Online Declaration），建議前往當地洽公、旅遊或遊學的國人，於登機前24小時內上網完成入境申報，抵達後即可直接通過eGate快速通關，流程更簡便也更具效率。
同時，台灣方面也依「互惠原則」研擬開放紐西蘭晶片護照持有人入境我國時，同樣可使用自動查驗通關系統（eGate），預計今年11月底至12月正式上路，讓雙方民眾享有對等便利。
內政部指出，台灣與紐西蘭同為重視民主、人權與法治的理念夥伴，每年互訪人次超過6萬，這次雙邊互惠開放，不僅能讓往來更便利，也有助深化雙邊在經貿、教育、觀光等各領域的合作與交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言