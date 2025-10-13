台灣旅客赴紐西蘭可 eGate 秒通關 每年6萬人往來更便利

台灣旅客赴紐西蘭更方便了！內政部13日宣布，紐西蘭政府正式開放持我國晶片護照的旅客，可在入出境時使用紐國的自動查驗通關系統（eGate），大幅節省排隊時間，這是繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞後，第八個提供台灣旅客自動通關待遇的國家。

內政部表示，紐西蘭現已全面啟用「電子入境卡」（New Zealand Traveller Online Declaration），建議前往當地洽公、旅遊或遊學的國人，於登機前24小時內上網完成入境申報，抵達後即可直接通過eGate快速通關，流程更簡便也更具效率。

同時，台灣方面也依「互惠原則」研擬開放紐西蘭晶片護照持有人入境我國時，同樣可使用自動查驗通關系統（eGate），預計今年11月底至12月正式上路，讓雙方民眾享有對等便利。

內政部指出，台灣與紐西蘭同為重視民主、人權與法治的理念夥伴，每年互訪人次超過6萬，這次雙邊互惠開放，不僅能讓往來更便利，也有助深化雙邊在經貿、教育、觀光等各領域的合作與交流。