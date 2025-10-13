虛擬資產保管2模式經營 面對交易所或客戶

為參與虛擬資產業這個新興市場，銀行投入虛擬資產保管試辦業務，據了解，現階段業務模式大致可分為兩類，一是以交易所為主要合作對象的「Ｂ２Ｂ」模式，二是直接服務高資產客戶的「Ｂ２Ｃ」模式；此外，保管方式也有差異，例如採用主流技術架構的私鑰管理方式，也有採用列印私鑰或以ＵＳＢ錢包方式儲存，但都採離線儲存。

據了解，目前聯邦銀行與凱基銀行都採取Ｂ２Ｂ模式，主要為交易平台業者提供保管服務，並不直接面對個別投資人，簡言之，用戶在交易所購買或存放的虛擬貨幣，可能有一部分資產是由銀行端進行保管，或是像中信銀僅服務高資產法人戶。

與Ｂ２Ｂ模式不同，國泰世華銀行此次試辦則鎖定高資產客戶族群，屬於直接對客戶的「Ｂ２Ｃ」模式。

國泰世華銀行指出，因為觀察到這群客戶對於將虛擬資產納入資產配置深感興趣，但是最在意信賴與整合，希望由單一可靠的金融機構提供高強度的安全保障，解決高資產客戶對交易所風險或個人私鑰管理複雜性的擔憂，未來持續評估為各類型客戶提供服務的可能性。

從保管技術來看，聯邦銀行採用的是MaiCoin集團旗下的ＡＭＩＳ帳聯網路科技的冷錢包解決方案，小規模試運行現代財富科技的虛擬資產，主要目的是導入銀行的風控流程，提升託管信賴度；凱基銀行採用的則是可儲存加密金鑰的實體裝置「硬體安全模組（ＨＳＭ）」，可確保私鑰不會在記憶體被讀取，也能有效防駭和資料外洩風險。

業者指出，具體來說都採取離線儲存、小規模保管的原因是交易所用戶廿四小時隨時可能提領或轉移資產，但銀行有固定營業時間，因此並非所有資產都能交由銀行保管。