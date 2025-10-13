傳產業第4季兩樣情 鋼鐵「金九銀十」後繼無力

傳產業第4季兩樣情，鋼鐵業欲振乏力。寶鋼、鞍鋼等多家大陸重點鋼廠11月盤價以平高盤定調，除了鍍鋅鋼材每公噸漲人民幣50至100元以外，其餘熱冷軋、鋼筋等十餘項全部平盤。中鋼（2002）專家指出，鋼市「金九銀十」後繼無力，進到橫向整理。

上市鋼廠主管表示，商情顯示大陸十一長假前熱軋、冷軋、鋼筋（螺紋鋼）等重點鋼材均價進到六年新低，整體黑色系金屬行情陷入低迷，市場期待節後鋼廠復工與下游補庫存帶來短期支撐效應，尤其建築與製造業常在第4季拉動終端需求。

中鋼專家指出，大陸龍頭廠寶鋼最新11月盤價以平盤為基調，僅熱浸鍍鋅、電鍍鋅二種鋼材小幅上漲人民幣100元，寶鋼以連續二個月平盤的價格策略，與下游用戶共度買氣衰弱期。其他如鞍鋼、本鋼、河鋼、凌鋼的新價格同樣以平盤為主旋律。

亞洲鋼鐵流通行情方面，由於這波鋼價下修到基期過低，即便市況略有反彈，漲幅仍可能有限。主因來自大陸鋼廠仍面臨減產與庫存壓力，官方持續推動去產能及環保限產，使得供應端不再因短期價格反彈而迅速擴產。

上市鋼廠主管表示，當前鋼價已逼近成本線，鋼廠虧損擴大後的停產行為，將對供應面形成自然支撐。

以大陸鋼筋現貨每公噸3261元估算、約當新台幣1.4萬元，比目前台灣鋼筋價1.55萬元至1.61萬元還便宜1,500元以上，多數鋼廠已無利潤空間，預期接下來若庫存持續下滑，鋼價有望迎來止跌反彈。

上市鋼廠主管指出，鋼價創下近六年新低後，短期或有反彈契機，但中長期能否翻轉，仍取決於政策刺激與實體經濟復甦力道。若基建與製造業訂單未能明顯回升，鋼市將維持低位震盪格局，觀察重點應放在4度的產量控制與出口動能變化，一旦產銷結構改善，鋼價有望脫離底部盤整區，迎來溫和回升。