聽新聞
0:00 / 0:00

傳產四大產業Q4旺季報到…訂單出籠 有望成資金避風港

經濟日報／ 記者宋健生邱馨儀／台中、台北報導
國內製鞋、健身及包袋等三大產業受惠2026年史上最大規模世足賽所帶動的運動風潮，近期紛紛啟動拉貨行情。示意圖。聯合報系資料照
國內製鞋、健身及包袋等三大產業受惠2026年史上最大規模世足賽所帶動的運動風潮，近期紛紛啟動拉貨行情。示意圖。聯合報系資料照

傳統產業走過第2、3季景氣低迷市況，本季起傳產台鏈扮演全球製造基地的重要角色，加上旺季來臨等多元效應帶動下，製鞋等四大產業將具備韌性利基，有望成為資金避風港。

法人預期，在旺季效應及非紅製造供應鏈效益帶動下，傳產業者中包括製鞋、成衣、健身產業、汽車零組件等四大產業領域訂單出籠，並為相關企業營運將轉旺。

其中，國內製鞋、健身及包袋等三大產業受惠2026年史上最大規模世足賽所帶動的運動風潮，近期紛紛啟動拉貨行情，包括志強、豐泰（9910）、喬山（1736）、力山（1515）及威宏（8442）等大廠，擺脫美國關稅與第3季淡季陰霾，第4季迎來傳統旺季，後市備受期待。

足球鞋製造龍頭志強表示，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動，志強預計10月開始出貨，目前整體訂單能見度已看到明年第1季初；法人說，第4季有印尼新廠及明年世足賽出貨加持，將是今年營運最旺的一季，後市看俏。

隨著世足賽相關效應提前發酵，並將帶動運動品牌供應鏈一波拉貨潮，Nike主要供應廠的豐泰也是受惠者，第4季起營運逐月增溫可期。

健身器材大廠喬山稍早宣布，旗下商用品牌Matrix Fitness正式成為希爾頓酒店集團（HSM）的合約供應商，將進駐希爾頓旗下24個品牌、逾8,600家飯店及超過2.2萬個物業，鞏固喬山在全球飯店健身市場的領導地位。

展望第4季，隨著運動風潮持續升溫，以及旺季出貨帶動，喬山集團營收有望再創歷史新高。另一健身器材代工大廠力山表示，第3季開始進入健身器材傳統旺季，第4季在拉貨潮帶動下，預期將旺上加旺。

汽車零組件產業歷經第2季的低迷，近期出現明顯復甦，廣華-KY連續四個月月增，東陽也連三個月月增，業界看好北美訂單回補，通路端庫存水位仍低，今年第4季的旺季意外樂觀。

業者指出，今年在川普的關稅政策下，市場出現重大衝擊，不過汽車零組件屬於剛性需求，隨著通路端庫存回補，以及旺季需求將至，業者的營收從第3季開始陸續回升，同時依據在手訂單看來，第4季旺季可期，加上川普關稅政策下，美國製造、非大陸供應鏈等效益升溫，今年的旺季並未缺席。

健身 運動 品牌

延伸閱讀

美國政府關門 全球公債機會開啟

幣市大崩盤！166萬人爆倉5900億…網喊「韭菜不會只割一次」

未來一周注意美股四大觀察變數

川普對中關稅引發美股重挫 國安基金備戰

相關新聞

傳產四大產業Q4旺季報到…訂單出籠 有望成資金避風港

傳統產業走過第2、3季景氣低迷市況，本季起傳產台鏈扮演全球製造基地的重要角色，加上旺季來臨等多元效應帶動下，製鞋等四大產...

【總編開箱】面對可能潰堤的關稅堰塞湖 賴政府做好求生準備？

美中貿易戰再起，華盛頓郵報形容有如「準備離婚卻仍同居」的怨偶，長期以來在美中兩大強權間力求生存的台灣，過去幾年民進黨政府...

傳產業第4季兩樣情 鋼鐵「金九銀十」後繼無力

傳產業第4季兩樣情，鋼鐵業欲振乏力。寶鋼、鞍鋼等多家大陸重點鋼廠11月盤價以平高盤定調，除了鍍鋅鋼材每公噸漲人民幣50至...

陷美中夾擊困境…日經：台灣洽簽貿易協議 遭各國冷落

日經亞洲十二日報導，台灣近年積極與澳洲、日本、紐西蘭與東南亞多國洽簽貿易協定，但面臨美國總統川普主導下變動的國際秩序，還...

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

針對中國於10月9日擴大稀土出口管制一事，經濟部今（12）日表示，國內目前半導體所需含稀土之產品或稀土衍生物等，以歐美與...

美中貿易戰升級…G2創會長黃呈豐建議做到這3件事 維持企業韌性

美中貿易戰升級，中國將限制稀土出口，美國亦揚言提高關稅。「台中市機械業二代協進會 (簡稱G2)」創會長黃呈豐今指出，在美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。