傳產四大產業Q4旺季報到…訂單出籠 有望成資金避風港

傳統產業走過第2、3季景氣低迷市況，本季起傳產台鏈扮演全球製造基地的重要角色，加上旺季來臨等多元效應帶動下，製鞋等四大產業將具備韌性利基，有望成為資金避風港。

法人預期，在旺季效應及非紅製造供應鏈效益帶動下，傳產業者中包括製鞋、成衣、健身產業、汽車零組件等四大產業領域訂單出籠，並為相關企業營運將轉旺。

其中，國內製鞋、健身及包袋等三大產業受惠2026年史上最大規模世足賽所帶動的運動風潮，近期紛紛啟動拉貨行情，包括志強、豐泰（9910）、喬山（1736）、力山（1515）及威宏（8442）等大廠，擺脫美國關稅與第3季淡季陰霾，第4季迎來傳統旺季，後市備受期待。

足球鞋製造龍頭志強表示，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動，志強預計10月開始出貨，目前整體訂單能見度已看到明年第1季初；法人說，第4季有印尼新廠及明年世足賽出貨加持，將是今年營運最旺的一季，後市看俏。

隨著世足賽相關效應提前發酵，並將帶動運動品牌供應鏈一波拉貨潮，Nike主要供應廠的豐泰也是受惠者，第4季起營運逐月增溫可期。

健身器材大廠喬山稍早宣布，旗下商用品牌Matrix Fitness正式成為希爾頓酒店集團（HSM）的合約供應商，將進駐希爾頓旗下24個品牌、逾8,600家飯店及超過2.2萬個物業，鞏固喬山在全球飯店健身市場的領導地位。

展望第4季，隨著運動風潮持續升溫，以及旺季出貨帶動，喬山集團營收有望再創歷史新高。另一健身器材代工大廠力山表示，第3季開始進入健身器材傳統旺季，第4季在拉貨潮帶動下，預期將旺上加旺。

汽車零組件產業歷經第2季的低迷，近期出現明顯復甦，廣華-KY連續四個月月增，東陽也連三個月月增，業界看好北美訂單回補，通路端庫存水位仍低，今年第4季的旺季意外樂觀。

業者指出，今年在川普的關稅政策下，市場出現重大衝擊，不過汽車零組件屬於剛性需求，隨著通路端庫存回補，以及旺季需求將至，業者的營收從第3季開始陸續回升，同時依據在手訂單看來，第4季旺季可期，加上川普關稅政策下，美國製造、非大陸供應鏈等效益升溫，今年的旺季並未缺席。