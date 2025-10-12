中國擴大稀土出口管制 經部：不影響國內半導體

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

中國大陸9日擴大稀土出口管制，外界憂心影響國內半導體供應鏈，經濟部12日表示，國內目前半導體所需含稀土之產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主，直接影響較低，經濟部將持續關注原料成本變動及供應鏈調整所可能帶來的間接影響，並與業者保持密切聯繫，共同應對市場情勢變化。

大陸自今年4月起，已對釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔等7類中重稀土及相關永磁材料進行管制，經濟部解釋，這次新增管制銪、鈥、鉺、銩、鐿等5類中重稀土金屬、合金及相關製品；且同步擴大相關管制最終用途，涵蓋研發、生產14奈米及以下邏輯晶片、256層以上儲存晶片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備、或研發具有潛在軍事用途的人工智能等，未來相關項目皆需逐案審批。

關於外界關心這次制裁是否影響台灣半導體發展，經濟部強調，這次擴大禁令的稀土元素與台灣半導體製程用中所需的等稀土項目並不相同，預估對半導體製程尚無顯著影響。國內目前所需含稀土之產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主。經濟部將持續關注原料成本變動及供應鏈調整所可能帶來的間接影響，並與業者保持密切聯繫，共同應對市場情勢變化。

經濟部指出，這次擴大管制用途部分，由於釤、鋱、鏑等永磁材料為生產高效馬達的關鍵材料，自今年4月管制後，已造成整體市場採購時程延宕與價格上揚，本次擴大管制可能對電動車、無人機等製造的全球供應鏈造成影響，後續影響仍需密切觀察。

經濟部表示，未來將持續密切關注大陸稀土出口管制措施對我國產業的影響，運用科專計畫協助國內業者強化稀土技術開發與回收利用，並推動多元採購與國際合作，以確保關鍵礦物穩定供應，維持我國產業鏈安全與韌性。

