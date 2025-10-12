快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

忍者式隱形漲勢成資金新焦點 日股本益比可望上調

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

自2025年4月以來，日本股市展現出一波被外媒形容為「忍者式隱形漲勢」的走勢。法人指出，日股的核心驅動力來自全球資金的重新配置，資金正從中國大陸與美國分散至日本市場。隨著名目成長率持續上升，市場預期日股本益比有望提升至20至23倍，漲勢可能進入「新常態」。

根據統計，過去20年日本股市的本益比上限約落在17.5至18倍。法人認為，隨著企業獲利與名目成長率同步上升，長期來看本益比有機會突破至20至23倍。此外，目前全球投資人對日股的平均配置仍僅處於中單位數，隨著歐洲機構投資人與退休基金陸續進場，日股仍具備潛在成長空間。

瀚亞投信表示，2026年日本企業的重要性將成為投資人關注的焦點，日股的投資價值與成長潛力不亞於美股。主動型投資人也展現出由下而上研究的優勢。日股後市動能強勁，建議投資人可採定期定額方式布局日股基金。

此外，全球科技股近期漲勢凌厲，日本科技股亦同步受惠。瀚亞投信指出，若採由下而上的研究方式，可深入供應鏈中尚未大幅上漲、且具韌性的投資機會，並在低點加碼布局。待庫存回到健康水位後，股價有望回升。由於各產業的成長空間不一，主動投資策略更能發揮加值效果。

瀚亞投資－日本動力股票基金採取由下而上的主動選股策略，精選具長期成長題材且股價被低估的潛力個股，透過系統性分析，挖掘具反轉契機的投資標的。

與市場多數基金偏重大型股不同，瀚亞投資－日本動力股票基金約四成資產配置於中小型股。瀚亞投資指出，目前中小型股仍具備顯著的上漲空間，預期未來內需動能將成為推升中小型股表現的主要驅力。基金研究團隊已率先布局相關標的，藉由主動式管理策略，協助投資人掌握價值成長機會。

日本 日股

延伸閱讀

Nissan全新世代Leaf日本正式亮相上市，Autech搭運動化套件試圖擴增市場！

日股走勢不一！銀行股漲勢帶動東證連4天收漲 日經指數則收低

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

亞股多收低日股獨強 法國政局動盪拖累巴黎股市

相關新聞

美中貿易戰升級…G2創會長黃呈豐建議做到這3件事 維持企業韌性

美中貿易戰升級，中國將限制稀土出口，美國亦揚言提高關稅。「台中市機械業二代協進會 (簡稱G2)」創會長黃呈豐今指出，在美...

大陸稀土管制升級 蔡正元：對台灣衝擊影響非常大

中國大陸9日宣布升級「稀土禁令」，包括境外稀土物項、加工相關技術的出口管制，以及若最終用於研發、生產14奈米及以下邏輯晶片需「逐案審批」等。對此，前立委蔡正元分析指出，北京此舉是為爭取與美國的談判籌碼，但對台灣而言衝擊恐更明顯，甚至可能影響台股表現。

關稅衝擊仍持續 無薪假人數變化...市場關注

勞動部16日將公布最新減班休息（無薪假）統計，而截至10月初，已有398家、8,505人實施無薪假，仍以製造業為重災區，...

普發現金將至 百貨業將推促銷

普發現金一萬元有了新進度，最快在十一月十七日可以發放，從過去幾次發振興券與現金的經驗，百貨、通路業者也都認為這對於內需消...

網傳烏山頭水庫光電板「用藥水清洗」 台汽電：不實謠言、不排除提告

網傳台灣汽電共生公司集團所屬烏山頭水庫光電板「清潔工人直接用藥水清洗」，台電公司11日代轉台汽電澄清聲明表示，這是不實謠...

防戶外工作熱傷害…台中市議員提案補助風扇衣 市府允1個月研議

極端天氣影響，氣溫屢破新高，台中市多名議員關切，勞工在戶外工作的熱傷害風險提高，提案由市府補助企業訂購風扇衣，可提高通風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。