快訊

美中貿易戰升級…G2創會長黃呈豐建議做到這3件事 維持企業韌性

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「台中市機械業二代協進會 (簡稱G2)」創會長黃呈豐今指出，在外在環境不斷變化下，企業維持韌性，才能要因應變局，生存下去。圖／黃呈豐提供
「台中市機械業二代協進會 (簡稱G2)」創會長黃呈豐今指出，在外在環境不斷變化下，企業維持韌性，才能要因應變局，生存下去。圖／黃呈豐提供

美中貿易戰升級，中國將限制稀土出口，美國亦揚言提高關稅。「台中市機械業二代協進會 (簡稱G2)」創會長黃呈豐今指出，在美國進一步加碼對中國大陸制裁下，企業對於大陸生產不再觀望，轉單效應會更為確定，台灣企業還有可能受益。不過，在外在環境不斷變化下，企業維持韌性，才能要因應變局，生存下去。

黃呈豐是國際航太精密齒輪大廠六星機械二代，曾和台大商研所教授黃俊堯、學者楊曙榮合著「打造韌性-數位轉型與企業傳承的不斷再合理化路徑」一書；以他的實際經驗和觀察，提出對於企業數位轉型和企業傳承的看法。

對於美中貿易戰升級，他說，半導體是中美貿易戰的核心，精密機械雖非直接受衝擊產業，但亦受間接影響。不過，半導體已經展開因應之路，紛到美、日設廠分散產地。

一般而言，對於美中貿易戰，部分廠商仍會持觀望心態，保持部分訂單在大陸生產，但在逐漸看到美中貿易戰沒有止歇，且對抗還進一步加碼下，企業此時應會不再觀望，而會選擇加速分散產地，轉單效應也更為明確，對於在台灣或其他國家有基地的企業，也許因轉單效應而受惠。

美國對台灣提高關稅還仍在因應，美中貿易戰又更加劇，產業經營的不易。黃呈豐建議企業應做到以下3件事，以維持韌性，一是分散風險，也就是雞蛋不要放在一個籃子裡，例如生產基地應該分散，二是保持企業彈性，例如以往不接的單，現在應該要接，少量多樣，不要只做單一項目。

第三則是有要「Plan B」，例如供應商應有備援，不能依賴單一供應商。而Plan B的思考也可以用在其他很多經營層面上。

貿易戰 美國

