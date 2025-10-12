快訊

大陸稀土管制升級 蔡正元：對台灣衝擊影響非常大

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸限縮稀土出口，此為江西的稀土礦。圖／路透
中國大陸限縮稀土出口，此為江西的稀土礦。圖／路透

中國大陸9日宣布升級「稀土禁令」，包括境外稀土物項、加工相關技術的出口管制，以及若最終用於研發、生產14奈米及以下邏輯晶片需「逐案審批」等。對此，前立委蔡正元分析指出，北京此舉是為爭取與美國的談判籌碼，但對台灣而言衝擊恐更明顯，甚至可能影響台股表現。

蔡正元11日於中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，若依市場反應推測，周一（13日）台股可能出現下跌，只是跌多深、會跌幾天，仍待觀察。蔡正元認為，大陸這次的出口限制範圍前所未見，過去僅限制軍工用途，如今則全面涵蓋半導體等高科技產業，這對台灣的影響會非常大。

他進一步指出，過去大陸在限制半導體相關材料出口時，並未針對台灣，去（2024）年台灣仍進口約7000噸稀土，但在新規上路後，若出口到台灣也被列入嚴格管制，「台積電搞不好會面臨停工風險」。

至於北京為何此時出手，蔡正元分析，大陸此舉是為了爭取談判籌碼。美國近日連續制裁多家大陸企業，而大陸遲遲未作回應，如今祭出重手，顯示戰略反制的意味。他指出，中國大陸掌握全球約7成輕稀土與近乎壟斷的重稀土產能，「只要一個月不出口，美國汽車工業就會卡關，這對美方是極大壓力」。

蔡正元最後表示，川普隨後對大陸課徵100%關稅，也明顯是在叫板，看雙方誰撐得久。不過蔡正元也認為，川普仍保留談判空間，「畢竟他自稱是『交易藝術大師』，只是現在會把大家嚇到，到底你們交易要搞多久」。

