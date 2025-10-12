美對巨大暫扣令 學者：邁向開發國家先健全勞動條件

自行車大廠巨大機械遭美國海關暨邊境保護局（CBP）以涉及強迫移工勞動，發布暫扣令。外界關切巨大到底是貿易戰下單一個案，或是台灣產業外銷美國都將面臨同樣挑戰，有學者認為，若台灣自視為已開發國家，在全球化的過程勢必重視移工人權，不妨趁此機會健全勞動條件。

美國海關暨邊境保護局於2025年9月24日（美東時間）以涉及強迫移工勞動，對巨大集團發布暫扣令（WRO），暫停巨大台灣製造據點輸美自行車、自行車零件及配件。

中國文化大學勞動暨人力資源學系助理教授陳立儀表示，若台灣認為進入已開發國家之林，就必須做好移工人權的保護；而美國對巨大祭出暫扣令，應只是一種手段，希望透過要求台灣的自行車龍頭巨大起示範作用，提供移工良好的工作環境。

陳立儀指出，從外勞的角度來看，東南亞移工為了可以賺更多錢的工作機會來台，但同樣可以把台灣當成職業訓練所，在學有專精之後，到可以賺更多錢的國家發展。因此，台灣可能是國際移工出國工作的第1站，第2、3站可能是韓國、日本。

台灣需用高標準 來檢視移工問題

陳立儀認為，雖然巨大可能沒有違背國內法令，但從台灣努力邁向已開發國家的角度來看，台灣面對亞洲移工依然比較像是「國與國的交易」，由台灣與東南亞國家政府間取得共識，管制外勞來台人數及條件；至於整批進入台灣的勞工是否都符合台灣企業希望的條件，就很難說了。

台灣社會也有民眾質疑，為什麼要用高標準來檢視移工問題，與世界其他國家相較，台灣對東南亞移工難道不夠好，陳立儀直言，台灣是移工輸入國，在邁入已開發國家過程，自然被國際社會期待有較高的移工人權標準。

至於台灣在東南亞國家設廠，當地國對台灣幹部的態度如何，陳立儀認為，不能用勞工標準檢驗，畢竟台灣派駐海外工廠的經理人代表資方。因此，這次面對巨大事件，只能從台灣在邁入已開發國家之際，須提高對移工人權保障的角度思考，逐步負起已開發國家的國際社會責任。

台灣引進技術外勞漸增 宜採新思維

對於許多東南亞移工在台爭取比照台灣勞工的工作條件，陳立儀指出，台灣引進外勞已20多年，除了低階人力密集的勞工之外，技術型移工也愈來愈多；對照先進國家把移工視為「當地企業與移工之間的交易」，沒有國家管制，或政府間的協商。因此，在先進國家移工主張「國民待遇」並不特別；關鍵在於台灣現階段移工仍是「國與國之間的交易」關係，採取總量管制，與先進國家的制度不同。

換個角度來看，陳立儀表示，台積電赴美設廠，首先就必須面對兩國文化差異產生的勞動條件問題，雖然台灣人多認為「付加班費」趕進度合情合理，但美國當地勞工卻覺得假日就是該放假。所以勞工的人權保障，在不同環境下，仍有不同的解讀，移工也是如此。

加強社福外勞、漁工保護 工業區移工人權續進步

東吳大學社會工作學系助理教授林君諭表示，台灣引進移工一般分為工業區移工、社福外勞、漁工。巨大機械的移工屬於工業區移工；而社福外勞曾發生女姓移工在雇主家產子，因移工長住雇主家，引發移工的休息、工作時間及隱私難以區分的議題；而漁工更可能因漁船在外國駐冊，船長、大副是外國籍，漁工也是在境外聘僱，不適用勞基法，曾發生外籍漁工在海上死亡，台灣法院卻無管轄權，台灣的船東只賠償幾十萬元了事的情況。

林君諭說，與社福外勞、漁工相較，像巨大這類的工業區移工人權其實已經相對好很多，且政府近年對工業區移工人權的改善也看得到。

她感慨，花蓮光復鄉災後重建，不只台灣人出力，很多自願到當地協助的「鏟子超人」，其實也包括東南亞移工，若不是他們覺得台灣對他們好，怎麼會願意無條件付出愛心。

她認為，台灣對移工人權的態度真的有進步，但也有許多可改善的空間。例如移工有配額限制，也可以看成移工在自己的原生母國「把自己賣給仲介」，卻還要付一筆錢給仲介。

自行車業主動付移工仲介費 政府助產業國際接軌

針對仲介費的問題，台灣兩大自行車業者已提出具體的改善做法。巨大強調，自2025年1月起，全面推動零招聘費（Zero Recruitment Fee Policy） 政策，所有新聘外籍員工招聘、仲介與政府費用，均由公司全額承擔。

美利達也指出，自2025年10月1日起，對外籍移工全面實施「零付費政策」。這項政策意味著，所有新進移工將無需支付任何就業仲介費，且所有移工（無論新進或現職）均無需再向仲介支付每月服務費，所有相關費用將由美利達全額承擔。

此外，美利達正在積極制定一項補償計畫，針對現職移工過往已支付的招募費用，預計在2025年10月25日提供合理補償，確保他們不會因求職而承受額外經濟負擔。

關於美國海關暨邊境保護局祭出暫扣令，質疑巨大對移工的疑似不當做法，巨大說明，對移工絕無抵債勞務情形，且絕無對移工濫用弱勢處境，工資依法於薪資期屆滿後5日內發放，並提供雙語薪資單，加班均依法計算並支付加班費。

巨大解釋，移工的工作環境符合ISO 45001與TOSHMS認證，宿舍人均面積3.73平方公尺（高於法規3.6平方公尺），全數配有冷氣，並有生活管理人員與雙語服務。

巨大回應美國海關暨邊境保護局的質疑之外，也已委託律師安排，近期將與美國相關人士面對面說明實況；至於對財務面的影響，巨大統計，從全年營收來看，美國大約占7%，其中4%至5%由台灣出口；另外，美利達集團銷美比重約為14%。

針對美國海關暨邊境保護局指控巨大公司涉強迫勞動，經濟部長龔明鑫9日表示，台灣對於外籍移工的照顧一直都有改善，對於如何持續改善移工起居、生活條件，後續將與勞動部討論明確指引，讓廠商有所依循。

巨大所在地的台中市政府則表示，近1年對巨大機械的勞動檢查紀錄均合格，將會同勞動部再度訪視，釐清爭議並輔導提出改善方案。

巨大近期積極澄清美國海關暨邊境保護局的指控，中央及地方政府都認為，台灣有持續努力改善移工的工作環境，並在巨大單一個案之外，尋求全面協助產業改善移工的工作及生活環境，並有效維護移工人權；學者除肯定政府及產業界近年持續改善移工的工作環境，也呼籲在台灣邁向已開發國家的過程中，一起努力提高對移工的人權維護。