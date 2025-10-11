普發現金將至 百貨業將推促銷

普發現金一萬元有了新進度，最快在十一月十七日可以發放，從過去幾次發振興券與現金的經驗，百貨、通路業者也都認為這對於內需消費將會是一劑「強心針」，也都準備推出一系列促銷包裝優惠，希望爭取民眾上門消費，只要政策定案，由於是發現金，將會出現「先花後領」，效果是立即的。

包括新光三越副董事長兼總經理吳昕陽、遠東ＳＯＧＯ董事長黃晴雯、遠百總經理徐雪芳都以「強心針」來形容普發一萬元政策，今年百貨業經營辛苦，其中一個關鍵原因就是消費縮手，普發現金一萬元後，消費意願一定會提升，百貨也會多一些包裝讓效益擴大。

去年業績基期高，今年百貨業很辛苦，這已是業界的共識；而在關稅與匯率的負面因素籠罩下，百貨業自今年第二季以來，幾乎就是一路低迷，就連母親節檔期，業績表現也是差強人意。百貨業者指出，民眾並不是沒有錢，只是對未來的不確定性太高，希望多留一點錢在口袋裡因應，買東西的排序已經不在前列，才有消費縮手的現象。

業者直言，一開始普發現金的議題一出，雖然很高興，但也擔心因為政治因素最後大家都是空歡喜一場，但現在已經確定會發放，時間點也會在下月中，這筆「意外之財」一定能刺激消費。

遠百營運長林彰豐指出，此次發現金的時間點落在周年慶中期，將對消費有很大的提振作用，特別是年輕族群，以過去發放消費券的經驗看來，都會購買3Ｃ、運動休閒類的商品，此次也會同步推出「放大術」，對業績的挹注應該不小。

有百貨業者表示，過去發消費券時，眾多百貨都有優惠的「套裝組」，希望一次性直接把民眾的券留在商場內，但這次準備時間比較少，且是發現金，但還是有包裝的空間，接下來也會鎖定民眾的消費偏好，包括3Ｃ、化妝品等，各個業種都會有讓消費者有感的「牛肉」端出。

此外，零售通路也是民眾消費重點，過去超商就有獲得不少挹注，全家透露，此次還是以「現金放大術」為核心，運用實體店舖與會員ＡＰＰ推出商組優惠與多元回饋機制；７─ＥＬＥＶＥＮ也表示，目前已經在規畫中，請民眾期待。