關稅衝擊仍持續 無薪假人數變化...市場關注

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞動部16日將公布最新減班休息（無薪假）統計，而截至10月初，已有398家、8,505人實施無薪假，仍以製造業為重災區。圖為岡山螺絲廠。記者劉學聖／攝影
勞動部16日將公布最新減班休息（無薪假）統計，而截至10月初，已有398家、8,505人實施無薪假，仍以製造業為重災區。圖為岡山螺絲廠。記者劉學聖／攝影

勞動部16日將公布最新減班休息（無薪假）統計，而截至10月初，已有398家、8,505人實施無薪假，仍以製造業為重災區，因關稅衝擊仍持續，無薪假變化受到關注。

根據勞動部10月初統計，共398家、8,505人實施無薪假，較前一期增加65家、1,171人，實施人數是逾一年半新高。又以製造業最受衝擊，共減班休息8,070人，占全體人數95%。

勞動部指出，減班休息通報還是以製造業最多。製造業之中又以金屬機電工業最多；而金屬機電工業之中，占最多的是機械設備製造業，有145家、3,559人。

製造業最新無薪假情況
製造業最新無薪假情況

勞動部指出，整體而言，廠商通報受美國關稅影響，而實施減班休息，有310家、7,755人，大約占全體人數8,505人的九成。

勞動部長洪申翰近日赴立院備詢時表示，勞動力發展署所屬各分署自主動訪視關懷廠商，經統計自今年4月9日至10月1日止，已訪視2萬619家，其中受到美國對等關稅影響者計3,825家，以金屬製品製造業、機械設備製造業、塑膠製品製造業為多。

勞動部提到，從美國提出對等關稅4月初到現在，減班休息的成長人數增加，還是集中在製造業。內需型的產業，增加幅度沒有製造業明顯，甚至有微幅減少的狀況。

以縣市分布來看，台中市117家、2,598人，是所有縣市之中最多的。台中市長盧秀燕日前赴議會備詢時表示，台中市的減班休息企業，其中高達九成是因美國關稅衝擊；工具機兩大市場是中國大陸與美國，但這幾年兩岸關係不佳，美國又有關稅問題，業者相對辛苦。

對於民團呼籲減班休息通報應該要法制化，洪申翰先前表示，實際實施減班休息的單位，主要是為了避免直接解僱。如果企業未經勞工同意而實施減班休息，這違反勞基法。民間團體有一些相關的倡議，勞動部也願意做各種相關的評估跟研議。

