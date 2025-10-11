駁藥水洗光電板謠言 能源署：烏山頭水庫水質無異常

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

近日有網紅與民眾在網路散播「烏山頭水庫光電板以藥水清洗」訊息，經濟部能源署嚴正澄清，內容完全錯誤，烏山頭水庫水面型光電契約明文禁止使用任何清潔劑清洗面板，業者僅使用湖水沖洗，且經長期水質監測證實，水庫水質並未受到影響，對於惡意造謠與散播不實訊息者，業者已向警方報案，將依法追究相關責任。

能源署說明，烏山頭水庫光電案由農田水利署嘉南管理處辦理招標，由台灣汽電共生公司集團得標，契約中明確規定清洗光電板時不得使用任何清潔劑，該公司除委託第三方公正單位與學術機構定期檢測外，水庫每年也進行五次水質檢測，從設置前到設置後，監測結果皆顯示水質維持穩定，未出現污染狀況，所有水質數據亦已公開於網路，供社會大眾查詢。

針對網路謠言來源，能源署指出，業者原為釐清外界疑慮，特別拍攝實際以湖水清洗面板的影片並公開說明，未料遭部分網紅與民眾惡意加註「藥水清洗」等誤導文字，甚至廣為散布。台灣汽電共生公司集團已向麻豆分局六甲分駐所報案，並發出正式澄清聲明。能源署強調，若仍有人持續散播不實內容，業者將採取法律行動。

能源署重申，對於未經查證即惡意後製與散布假訊息的行為深表遺憾，呼籲民眾理性看待、勿以訛傳訛，以免引發社會誤解與恐慌。該署也將持續督導業者執行水質監測與管理，確保水庫安全，維護公共資訊的真實性與社會信任。

烏山頭水庫 光電板 經濟部

