聽新聞
0:00 / 0:00
網傳烏山頭水庫光電板「用藥水清洗」 台汽電：不實謠言、不排除提告
網傳台灣汽電共生公司集團所屬烏山頭水庫光電板「清潔工人直接用藥水清洗」，台電公司11日代轉台汽電澄清聲明表示，這是不實謠言，對於造謠與傳播不實謠言者，不排除提告。
台汽電是台電的轉投資事業，台電是最大股東，台汽電也被稱為小台電，近年積極投入風力、太陽能等再生能源的開發與售電。
台電代台汽電轉發澄清說明，台汽電位於烏山頭水庫的光電板自2022年5月併網營運以來，歷經多次風災，包括今年的丹娜斯颱風，均無任何受損情形；光電板除定期巡檢維護外，清洗方式是直接汲取湖水進行沖洗，絕無使用任何藥水或藥劑清洗。
聲明指出，烏山頭水庫光電板自設置以來，依照規定委託第三方公正公司或學術單位進行水源檢測作業，檢測以來，未發現有汙染水質情況。
經濟部能源署日前也對水庫設置水面型光電板釋疑，全世界如英國、荷蘭、美國、中國、日本、韓國、新加坡等國家皆已在水庫、湖泊等水面上設置光電的成功運作案例，我國針對烏山頭水庫光電設置前後水質監測均無異常，且契約要求清水清洗，並不影響水質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言