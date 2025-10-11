網傳烏山頭水庫光電板「用藥水清洗」 台汽電：不實謠言、不排除提告

網傳台灣汽電共生公司集團所屬烏山頭水庫光電板「清潔工人直接用藥水清洗」，台電公司11日代轉台汽電澄清聲明表示，這是不實謠言，對於造謠與傳播不實謠言者，不排除提告。

台汽電是台電的轉投資事業，台電是最大股東，台汽電也被稱為小台電，近年積極投入風力、太陽能等再生能源的開發與售電。

台電代台汽電轉發澄清說明，台汽電位於烏山頭水庫的光電板自2022年5月併網營運以來，歷經多次風災，包括今年的丹娜斯颱風，均無任何受損情形；光電板除定期巡檢維護外，清洗方式是直接汲取湖水進行沖洗，絕無使用任何藥水或藥劑清洗。

聲明指出，烏山頭水庫光電板自設置以來，依照規定委託第三方公正公司或學術單位進行水源檢測作業，檢測以來，未發現有汙染水質情況。

經濟部能源署日前也對水庫設置水面型光電板釋疑，全世界如英國、荷蘭、美國、中國、日本、韓國、新加坡等國家皆已在水庫、湖泊等水面上設置光電的成功運作案例，我國針對烏山頭水庫光電設置前後水質監測均無異常，且契約要求清水清洗，並不影響水質。