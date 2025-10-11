防戶外工作熱傷害…台中市議員提案補助風扇衣 市府允1個月研議

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
新北市政府今年8月率先提出補助風扇衣，台中市議員希望台中跟進，勞工局表示會研議並在1個月內提出結論。圖／聯合報系資料照
極端天氣影響，氣溫屢破新高，台中市多名議員關切，勞工在戶外工作的熱傷害風險提高，提案由市府補助企業訂購風扇衣，可提高通風度，並啟動專案檢查。勞工局表示，目前並未編列相關預算，也沒有訂定補助要點，會在1個月內研議辦法。

台中市議員張彥彤、吳呈賢、楊大鋐、賴順仁、黃佳恬、陳文政、吳建德、邱愛珊在民政委員會提案，為降低戶外作業勞工遭受熱傷害機率，建請勞工局研議訂定補助企業購置風扇衣，並啟動專案檢查加強留意勞工熱傷害情形。

提案指出，受全球暖化影響，白天溫度持續升高，勞工從事戶外作業容易發生熱中暑、熱衰竭等疾病；新北市政府勞動檢查處今年8月已經風扇衣列為補助項目，台中位於新北以南200公里，氣溫更加炎熱，戶外工作的勞工對風扇衣需求更高，新北既有先例，台中應研議補助可能性。

勞工局長林淑媛表示，首先，補助特定項目須編列預算，目前並沒有訂定風扇衣的補助要點和預算；其次風扇衣是新興產品，坊間價格從1000元到上萬元，價差大且品質效果難控管；第三，關於個人安全防護具補助，目前是由勞動部職安署辦理，職安署今年9月底已新增降溫設備與風扇衣等項目，市府若也訂定補助，有重複補助之虞。

台中市勞檢處補充，工作防護設備主要由雇主提供，公部門補助主要針對個人或小公司，新北市的補助條款就限制50人以下微型企業；編列預算前要估計需求數量，現行的勞動檢查項目沒有單獨的熱傷害，須重新向業界調查或透過勞工團體訪查，也可以試辦再依後續反應滾動調整。

議員吳建德認為，既然新北市已經有先例，台中應該可以參考作法，比如先從價格較低但合格的風扇衣補助，以實用為主。議員王立任指出，補助不一定要全額補助，也可以按比例補助，這個議題如果可以保護勞工應該好好研究，並訂出確切的時程。

林淑媛答應，會在1個月內研議辦理。民政委員會召委吳瓊華裁示，本案照案通過，由市府研議辦理，且須在1個月內回覆研議結果。

