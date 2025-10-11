快訊

美中再度緊張、費半大跌6% 這類「無稅」ETF 是台股最佳避風港

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
法人認為，黃金不僅是資金避風港，長線表現具有多項利多支撐，資產配置價值浮現，而國內黃金ETF是唯一無所得稅的最佳方式。圖/本報資料照片
法人認為，黃金不僅是資金避風港，長線表現具有多項利多支撐，資產配置價值浮現，而國內黃金ETF是唯一無所得稅的最佳方式。圖/本報資料照片

美國總統川普批評北京當局採取敵對貿易行為，威脅對中國商品祭出「大規模」關稅，美股10日賣壓出籠，四大指數下跌超過1.9%，又以半導體淪為重災區，費城半導體指數下跌超過6%，在避險情緒推升下，黃金價格持續走揚，法人認為，黃金不僅是資金避風港，長線表現具有多項利多支撐，資產配置價值浮現，而國內黃金ETF是唯一無所得稅的最佳方式。

受到地緣政治紛擾影響，道瓊工業指數終場下跌878.82點，或1.90%，收在45479.60點；標準普爾500指數下跌182.60點，或2.71%，收在6552.51點；那斯達克指數下跌820.20點，或3.56%，收在22204.43點；費城半導體指數下跌432.602點，或6.32%，收在6407.602點。

如今黃金現貨價格突破4,000美元，法人分析，目前黃金利多齊發，包括各國央行增持黃金超越債券且買盤強勁，以及美國就業市場放緩，全球地緣政治風險持續升高，皆為黃金長線表現帶來支撐。

目前各大投行十分看好金價表現，高盛表示若私人持有的美國公債資金有1%轉向黃金，金價理論上將升5,000美元；摩根大通則是認為只要外國人持有的美元資產有0.5%轉投黃金，金價將上看6,000美元。

全球最大避險基金「橋水」金創辦人達里歐，也認為目前債券已經漸失去避險功能，黃金表現更好，應該把15%資金配置在黃金上；以及新債王岡拉克齊喊該將黃金加入資產配置，「黃金25%的配比並不過份，這是一種保險策略。」

法人指出，如全球資金持續加碼將再推升黃金漲勢，國內最佳投資管道為黃金ETF，如期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）受惠於證所稅停徵，為唯一無所得稅的參與黃金行情方式。

