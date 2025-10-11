美中關係又生變 法人：無礙 AI 等族群基本面、逢低布局業績股

美中關係又生變，美國總統川普揚言對中國加徵100%關稅，美股在「黑色星期五」中，四大指數全面重挫；國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，雖美中關係反覆，但目前無礙AI等產業的基本面，逢低仍多可為業績成長股布局。

川普在11日凌晨表示，因中國對於稀土實施出口管制，因此美國將大幅提高中國關稅，將從11月1日起、且不排除提早，對中國貨品加徵100%的關稅，美股四大指數應聲翻黑重挫，道瓊收盤時大跌878點、那斯達克大跌820點、費城半導體指數重挫432點、標普指數下跌182點，VIX指數飆漲31%，國際油價、金龍中國指數同步大跌，金價大漲、再次站回4,000美元。

蔡明翰認為，雖短線因政治緊張局勢升溫導致市場波動劇烈，但美股財報整體開好，企業獲利仍然支撐美股基本面，且近期美國勞動數據疲軟（ADP、Challenger），新任聯準會主席人選也將出爐，聯準會鴿化也有助於持續降息，並帶動資金行情。

展望後市，雖市場短線受中美關稅衝突升溫而動盪，但美股近期主要兩大交易敘事「AI交易」及「降息預期」仍不變，且基本面仍有撐，因此，建議短線勿驚慌，可逢低配置美國大型科技股及降息受惠產業概念股。