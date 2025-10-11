賴總統國慶談話 工商界盼提升兩岸交流

經濟日報／ 記者任君翔謝柏宏／台北報導

賴清德總統昨（10）日國慶演說提到打造台灣之盾，並喊話中國放棄以武力改變台海現狀。三三會理事長林伯豐表示，冀望政府提升兩岸交流，就算不是官方交流，也期望能促進民間交流；希望政府著眼提升台灣企業在國際上的發展空間，而非僅注重提升軍備預算。

針對賴總統提到三大產業發展策略，林伯豐、全國商業總會理事長許舒博都表示，美國對台關稅尚未最終定案，讓各產業面臨不確定性，期許最終談判結果儘快出爐，期望政府拿出對策，對企業提供支持；也呼籲政府，應多加協助面臨關稅影響的傳統產業及中小企業。

台灣精準醫療產業發展協會理事長蔡政憲表示，賴總統在國慶演說中，展現對生醫及智慧醫療產業重視，今年並已開始編列百億預算對智慧醫療發展提供補助，對產業將有很大加分作用。

林伯豐表示，台灣經濟現況「算是不好」，原因並非政府不努力，主因美國關稅衝擊，目前有很多企業在放無薪假，希望政府多支持企業、減少稅負，讓企業至少撐過明年美國期中選舉。

賴總統提及加強AI產業布局，打造台灣成為世界前五大算力中心，林伯豐表示，AI為全球趨勢，但輝達落腳北投士林科技園區案面臨破局，不見政府提出對策。

挑戰與過往完全不同的模式，百貨龍頭新光三越首次與南韓現代、日本伊勢丹百貨攜手，一次性大量引入日韓品牌進駐，透過國際化視野讓百貨商場內容更有趣，也是百貨業界的創舉，而新光三越的大動作，背後原因是與出國潮有關，百貨業下一階段決勝負的關鍵又是什麼？

