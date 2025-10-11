快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

2奈米新里程碑！英特爾18A製程量產 台積赴美壓力未減

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
英特爾Intel 18A製程將於亞利桑那州Fab 52廠導入量產。記者鐘惠玲／攝影
英特爾Intel 18A製程將於亞利桑那州Fab 52廠導入量產。記者鐘惠玲／攝影

晶片大廠英特爾執行長陳立武宣布，代號為「Panther Lake」的新一代處理器已成功開發，預計今年稍晚開始出貨。Panther Lake是英特爾首款採用18Ａ製程的產品，不僅是英特爾製程技術一項重大里程碑，也為美國二奈米製程順利量產，揭開新的里程碑。但專家認為，即便如此，美方要求台積電加大赴美投資的壓力，也不會因此止歇。

英特爾規畫，Panther Lake今年量產，第一款產品預計年底前出貨，並於二○二六年一月進入市場。

陳立武同時預告，首款採用18Ａ製程的伺服器處理器Xeon 6+（代號Clearwater Forest），將於二○二六年上半年推出。Panther Lake、Clearwater Forest及多代採用Intel 18A的產品，都在亞利桑那州最先進的Fab 52晶圓廠進行生產。這象徵英特爾在強化美國技術和製造領導地位，並打造具韌性的半導體供應鏈。

陳立武說，「我們正邁入一個令人興奮的運算新時代，這得益於半導體技術的重大躍進，它將深遠影響未來數十年的發展。」他強調，英特爾新一代運算平台（指Panther Lake及Clearwater Forest），結合領先的製程技術、製造和先進封裝能力，將成為推動公司創新的關鍵引擎，助力打造嶄新的英特爾。

面對全球半導體區域重組，半導體專家分析，這是美國半導體重新崛起重要一環，美國在半導體先進製程自主性大幅提升，但美國政府要求台積電先進製程加速赴美、且比重提升的壓力，並不會因而減輕。

由於台積電也規畫在亞利桑那州第三廠及第四廠導入一點六奈米，不排除進一步推進微縮到一點二奈米，預料量產後將使亞利桑那州成為美國半導體產業最先進製程的生產重鎮。

英特爾18Ａ製程在美國率先量產後，可稍微化解美國擔心有百分之九十五先進製程晶片集中在台灣生產的疑慮，不過，半導體專家直指，英特爾18Ａ製程良率仍有待觀察，英特爾要拿來和台積電競爭昂貴人工智慧（ＡＩ）晶片訂單，短期恐怕還難見成效。

專家認為，美國要求關鍵ＡＩ晶片在美製造，還是得靠台積電加速赴美建廠才能實現，稍早美國商務部長盧特尼克拋出要求台灣晶片應五五分，等於要台積電將一半產能移往美國，即使英特爾18Ａ製程即將生產自家的ＣＰＵ（中央處理器）及伺服器晶片，但是，美方要求台積電加大赴美投資的壓力，並不會減弱。

陳立武 英特爾 晶片 台積電 晶圓廠 半導體 美國 製程 先進製程

延伸閱讀

英特爾相近於2奈米的Intel 18A年底於美量產 台積電加大赴美壓力仍在

英特爾最強CPU催動換機潮 外界預期規格大升級 台鏈有望受惠

英特爾新伺服器產品 同步上秀

OpenAI暗示不會下單英特爾

相關新聞

法人分析 連假後台股5大利多續助攻

本周雖僅三個交易日，加權指數都維持在兩萬七千點以上高點，九日更再度創新高。法人分析，多方掌握大盤，連假後台股仍有五大利多...

台積16日法說會 外資上調目標價最高1800元

台積電法說會十六日登場，市場預期公司高層將釋出佳音，外資圈掀起目標價調升潮。統計至十日為止，已有摩根士丹利（大摩）、麥格...

年僅9千億元 北台推案量5年新低、逼近史上第三低量

北台灣連五年新建案推案量破兆元恐在今年止步，據市調機構住展雜誌最新統計，去年北台灣推案量衝破一點五兆元大關，但今年房市受...

2奈米新里程碑！英特爾18A製程量產 台積赴美壓力未減

晶片大廠英特爾執行長陳立武宣布，代號為「Panther Lake」的新一代處理器已成功開發，預計今年稍晚開始出貨。Pan...

流通商戰／新光三越力擋出國潮 攜手日韓頂級百貨留客

挑戰與過往完全不同的模式，百貨龍頭新光三越首次與南韓現代、日本伊勢丹百貨攜手，一次性大量引入日韓品牌進駐，透過國際化視野讓百貨商場內容更有趣，也是百貨業界的創舉，而新光三越的大動作，背後原因是與出國潮有關，百貨業下一階段決勝負的關鍵又是什麼？

總統力拚全球算力中心 工商團體：務必留下黃仁勳

總統賴清德今天發表國慶演說，工商團體肯定總統提出「台灣經濟發展鏈結國際」方向，尤其台灣若要成為全球前5大算力中心，在此關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。