沙烏地媒體：台灣是緊密戰略夥伴 5年貿易成長78%

「中東日報」今天報導，沙烏地阿拉伯現階段和台灣擁有緊密的戰略夥伴關係，同時兩國貿易金額創歷史新高，在過去5年增長78%。台灣駐沙國代表張治平表示，目前雙方合作的重點是電動車和清潔能源領域。

沙烏地媒體「中東日報」（Asharq AL-Awsat）10日報導對張治平的訪問內容。

張治平受訪時首先指出，台灣是全球晶片產業領導者，覆蓋了全球90%以上的晶片產量，沙烏地阿拉伯可將台灣視為不可或缺的戰略合作夥伴。

張治平進一步解釋，如果台灣的晶片停止出口，全球高科技製造市場就會受到干擾。因此，台灣正引領世界高科技經濟的發展藍圖。

今年5月張治平曾在中央社報導中提及，以沙國為首的海灣國家，將會是接下來全球經濟聚焦之地，因為美國總統川普已經確認，將在沙國投資包括人工智慧在內的高科技產業，而台灣正是這些高科技產業的主要供應鏈。

沙烏地商業總會副主席拉米（Abdulghani Al-Ramih）今年5月也首次接待台灣訪沙國的貿易代表團，他在歡迎致詞中強調，沙國極重視台灣先進的高科技技術，期待台沙雙邊貿易未來更加緊密平衡。

張治平在中東日報受訪中也針對台美產業合作發展說明，他指出，台積電今年與美國達成一項價值1650億美元的協議，包括3家工廠和1所研究中心，這將有助於為台美在沙烏地阿拉伯達成進一步交易。

張治平也向中東日報強調，台灣駐沙烏地代表處是台灣與沙烏地商業契機交流的重要橋梁，現在台灣正持續加強與沙國在各個領域間的合作，尤其是在電動車和電子產業，也致力於永續發展、清潔能源、智慧城市和環境保護上的合作規劃。

報導提到，張治平特別指出，兩國貿易金額在過去5年間創歷史新高，從2020年的52億美元（約新台幣1590億元），增至2024年的93億美元（約新台幣2844億元），實現驚人的78%成長。

「中東日報」曾在今年5月訪問外交部長林佳龍，這是沙烏地和中華民國在1990年斷交後，中東地區阿拉伯國家首度有媒體專訪中華民國外交部長。