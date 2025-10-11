年僅9千億元 北台推案量5年新低、逼近史上第三低量

北台灣連五年新建案推案量破兆元恐在今年止步，據市調機構住展雜誌最新統計，去年北台灣推案量衝破一點五兆元大關，但今年房市受到第七波信用管制措施壓抑、全年推案量估下探九千億元，不僅寫下五年低點，案量更恐逼近二○一六、二○一七年谷底、寫下歷史第三低量。

在第一線銷售市場觀察的愛山林建設副董事長張境在昨日表示，這次政府調控房市過嚴，雖成功打擊到短線投資客，但同時也傷到首購、換屋族；自用客戶因限貸令影響，出現有需求也不敢出手買房，建商也因市場買氣疲弱，推案轉趨保守，今年北台灣新建案推案量下探九千億元，寫下五年低點是可預期的事情。

不過，張境在指出，政府也意識到這次房市調控過嚴，傷到首購、換屋族，因此九月起鬆綁政策，照顧到有自用需求的買方。

他認為，在政府意識到政策過嚴下，政策開始調整、放鬆，近期首購族交屋、貸款相對上半年來得順，認為房市最差情況已過，不過因首購、換屋族對政策信心依舊不高，今年底前政府可能適時針對自用客的貸款情況做調整、適度放鬆，畢竟「沒有安居、怎麼樂業」。

住展雜誌資料顯示，去年北台灣新建案推案量達一點五四兆元、年增百分之三十八點六，原先市場預期二○二五年可望延續二○二四年氣勢，出現連五年推案量破兆元的紀錄；但住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，在央行出手抑制過熱房市後，房市急轉直下，今年北台灣住宅推案量不僅下探九千億元、寫下近五年低點，更恐逼近二○一六、二○一七年谷底、出現歷史第三低量。

張境在強調，房價上漲是事實，對買賣雙方都不好，因為錢是被地主賺走了，對賣方來說，購地成本只會更高，截至目前為止，北台灣地主對地價沒有鬆動、政府標售土地依舊高價，建商購地成本這麼高，且近兩年高營造成本讓開發商吃足苦頭，房價要怎麼降；而對買方來說，高房價所需付出居住成本只會更多。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，政府可透過聯徵紀錄、甚至與地政機關聯手，將五年內頻繁買賣房產的投機客揪出來，讓自住客真正獲得保障、短線投資客被痛擊，才是央行所欲達成的目的。