蔡英文出席國慶 勉團結就會有台灣一席之地

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中華民國114年國慶典禮今天舉行，邀請前總統陳水扁（左）、蔡英文（中）、前副總統陳建仁（右）等人出席。記者許正宏／攝影
中華民國114年國慶典禮今天舉行，邀請前總統陳水扁（左）、蔡英文（中）、前副總統陳建仁（右）等人出席。記者許正宏／攝影

前總統蔡英文10日上午出席國慶大會，會後她在臉書提及，很認同海外僑胞所展示的訊息：「讓台灣參與，團結會更好」，這句話提醒大家，只要團結、只要堅持、只要積極參與，「世界就會有我們的一席之地」。

蔡英文表示，今天她與跨黨派的領袖們，一起出席今年的國慶大典。每年的這一天，都是向世界展現「民主台灣」、向國人展現「團結台灣」的時刻。

蔡英文提到，過去一年，國際局勢變化萬千，台灣也面臨許多挑戰。她感謝所有台灣人民與政府一起努力，創造了讓國際稱羨的經濟表現，也一步步打造出更堅韌、更進步的台灣。

蔡英文認為，正如賴清德總統在國慶演說中所說，面對變局，不能自我懷疑、舉棋不定，而是要把握機會、勇敢布局；不能故步自封、走回頭路，而要更積極進取地向世界前進。一個確定的台灣，將是不確定世界中，一股重要而可靠的穩定力量。

蔡英文指出，她也很認同海外僑胞在紐約時代廣場所展示的訊息：「讓台灣參與，團結會更好」。這句話提醒大家，只要團結、只要堅持、只要積極參與，「世界就會有我們的一席之地」。中華民國加油！台灣加油！

蔡英文 國慶 中華民國

相關新聞

流通商戰／新光三越力擋出國潮 攜手日韓頂級百貨留客

挑戰與過往完全不同的模式，百貨龍頭新光三越首次與南韓現代、日本伊勢丹百貨攜手，一次性大量引入日韓品牌進駐，透過國際化視野讓百貨商場內容更有趣，也是百貨業界的創舉，而新光三越的大動作，背後原因是與出國潮有關，百貨業下一階段決勝負的關鍵又是什麼？

總統力拚全球算力中心 工商團體：務必留下黃仁勳

總統賴清德今天發表國慶演說，工商團體肯定總統提出「台灣經濟發展鏈結國際」方向，尤其台灣若要成為全球前5大算力中心，在此關...

賴總統提布局經貿三大策略 積極解決台美貿易逆差

賴清德總統10日出席國慶大會，他指出，在經貿佈局方面，將採取三大策略：擴大投資，深耕台灣；深化國際經貿合作，布局全球；打...

關稅影響...國慶連假整周排休 彰化仍有千人減班休息

美國關稅影響下，傳統產業受到衝擊，彰化企業持續通報減班休息，彰化縣府勞工處表示，近期略為趨緩，不少業者在三個月內即恢復正...

連23紅…9月出口大增三成 今年確定「四季紅」

財政部昨（9）日公布最新進出口統計。9月出口為542.5億美元、寫歷年單月第三高，年增33.8％，為連續23個月正成長，...

電子零組件外銷最火

國際新品拉貨強勁、科技產品的外銷旺季到來，財政部表示，9月出口貨類中有七大類上升，電子零組件和資通與視聽產品可說是穩居出...

