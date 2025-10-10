總統力拚全球算力中心 工商團體：務必留下黃仁勳

總統賴清德今天發表國慶演說，工商團體肯定總統提出「台灣經濟發展鏈結國際」方向，尤其台灣若要成為全球前5大算力中心，在此關鍵時刻「一定要把黃仁勳留下」。面對關稅挑戰，期待政府帶領中小企業技術升級、參展，強化國際競爭力。

賴總統上午在114年國慶大會發表國慶演說，表示政府將採取3大策略，包含擴大投資、深化國際經貿合作、打造護國群山，持續積極與美對等關稅談判，讓台灣經濟發展鏈結國際，也要力拚台灣成為全球前5大算力中心。

工總理事長潘俊榮接受中央社記者電訪表示，台灣現在最需要的正是和國際產業鏈綁在一起，賴總統3大策略符合現階段產業界需求與方向，以推動台灣經濟成長與轉型。若台灣能成為全球前5大算力中心，「東西南北都可以走」，將不僅僅是算力中心而已，而是成為國際中心，世界會更需要台灣。

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科用地卡關，成為焦點。潘俊榮也喊話政府，「一定要把黃仁勳留下來」，應努力克服將輝達台灣總部設置門檻，「關鍵時刻不要失去機會」，如此將可帶動下游廠商發展，並吸引更多國際大廠來台，壯大AI生態系。

潘俊榮也提醒，算力中心十分耗能，對水電有龐大需求，呼籲政府及早準備。

面對當前關稅問題，中小企業總會理事長李育家指出，增加產業競爭力實屬必要，才有辦法成為國際產業鏈一環，盼政府提出具體規劃，帶領中小企業創新研發、技術升級，提升整體產業水平，產業界都樂意跟進。

另一方面，李育家表示，廠商遇到關稅挑戰，一定要找其他銷售管道，參展即是很好模式，呼籲政府用國家力量協助中小企業參展，劃定區域，給予經費支持，甚至是動線、講解等規劃，展現銷售力量，行銷台灣優質產品。

深化國際經貿合作方面，賴總統提到，未來台灣將秉持互利互惠原則，和更多友盟國家簽署雙邊經貿合作協議。李育家說，重點在於整合國際資源，包含技術、人才培育等層面，與其他國家分享彼此專長、優勢、資源，透過互補整合方式，打造合作模式。

兩岸議題上，賴總統強調將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。潘俊榮肯定賴總統維護兩岸和平決心，兩岸和平是最大公約數，建議兩岸多交流，這也是產業界所樂見。