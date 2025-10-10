「創業大聯盟競賽」臺南場 10月15日登場

全國規模最大、跨域最廣的創業支持行動—國發會「創業綻放計畫：創業大聯盟競賽」說明會臺南場，即將於10月15日在資安暨智慧科技研發大樓登場，邀請懷抱夢想的創業團隊齊聚沙崙，共同點燃創新的火花！

臺南市長黃偉哲強調，臺南正處於產業轉型與科技創新的關鍵時期，此次國發會主辦的「創業綻放計畫」，在全臺巡迴舉辦6場實體創業家講座，臺南場的說明會選在資安暨智慧科技研發大樓舉辦，饒富意義！

因為沙崙智慧綠能科學城地處大南方新矽谷計畫的核心，是臺灣銜接全球AI產業浪潮的關鍵戰略基石，因此無論是在地人才的培育、挖掘，以及新創團隊的共聚一堂，都可透過該計畫的資金挹注，以及跨部會、跨產業的合作，完善創業生態系統，型塑臺灣下個競爭優勢。

臺南市經濟發展局長張婷媛指出，國發會整合部會資源推動「創業綻放計畫」，協助全台具潛力的新創團隊或公司，從創意發想到市場落地，提供全面支持。完整的輔導機制將協助新創團隊打下基礎，也能幫助優化商業模式、與市場接軌。

因此國發會推動的「創業綻放計畫」不只是補助計畫，更是協助年輕團隊拓展市場、邁向成功的重要契機，讓在地的新創能量有機會透過該計畫而嶄露頭角，躍上全臺甚至全球舞台。

這次競賽三大亮點；首先，資金鼎力支持，億元級投資動能，總額超過新台幣3億元支持金，預計遴選100組潛力團隊/公司，獲選團隊至少可獲得300萬元支持金，單一團隊最高可爭取1,000萬元；計畫還將協助引介國發基金及天使投資，為優秀團隊創造最高達1億元的創業動能。

其次，為兼顧區域均衡，發掘在地創新能量，競賽採「六都」與「非六都」雙軌選拔，各遴選50組團隊；報名類別包含「前瞻科技組」、「消費生活組」及「綠色永續組」等多元領域，期望激發全台不同地區的新創能量。

再者，計畫採系統化培訓，整合全台育成資源與逾80位專業業師，提供十堂線上課程(25小時)、Bootcamp商業計畫培訓，以及業師一對一輔導，提升創業勝率；最終入選前九名的團隊，更可獲得為期六個月的知名導師陪跑，協助優化商業模式與市場擴張。