共享經濟發展果實 賴總統重申減稅、增補助

賴清德總統10日出席國慶大會，他重申，對於租屋族，政府每年有300億元租金補貼，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。對於年輕爸媽，除了推動「0-6歲國家一起養2.0」，明年每一胎加碼補足到10萬元。

賴總統於國慶大會以「變局中 奮起的新台灣」為題發表演說。

賴總統表示，各位國人同胞，「台灣是全體台灣人的台灣」，政府很清楚，再怎樣亮眼的經濟表現，都不能忽略這塊土地上的每一個人，經濟發展的果實應該為全民所共享，把「好的數字」變成「好的日子」，不遺漏任何一個人。

他認為，因此，照顧國人健康，培育年輕人才，給青年世代更好的環境，讓年輕家庭更有後盾，政府責無旁貸。

賴總統說，今年「健康台灣深耕計畫」已經啟動，除了全面提升醫療環境體系，也將提供全民更優質的健康照護服務。同時，「運動部」也正式成立，除了開創全民運動、競技運動及職業運動的新紀元，也要讓每一位選手都能得到國家充分的支持，在國際舞台追求夢想，為國爭光。

賴總統提到，針對年輕世代的照顧，政府推動高中職全面免學費，私立大專校院學生，每年3.5萬元學雜費補助；「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持15到30歲青年赴海外追夢，也已經上路。

他說，不只如此，租屋族，政府每年有300億元租金補貼，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。

賴總統表示，對於年輕爸媽，也給更大的支持。除了推動「0-6歲國家一起養2.0」，提高育兒津貼，增加托育補助，明年開始，生育補助，每一胎加碼補足到10萬元。

賴總統提及，長輩們也不用擔心，明年「長照3.0」就要上路，政府會努力，讓所有長者獲得更便利、更完善的照顧。

他指出，讓每一個國家的主人，無論是小孩、青年、爸爸媽媽、還是阿公阿嬤，都能得到更好的照顧，更有自信地迎向未來，這就是政府的目標。