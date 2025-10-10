賴總統提布局經貿三大策略 積極解決台美貿易逆差

賴清德總統10日出席國慶大會，他指出，在經貿佈局方面，將採取三大策略：擴大投資，深耕台灣；深化國際經貿合作，布局全球；打造護國群山，厚植台灣產業實力。我方積極進行對美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決台美貿易逆差，以及深化台美產業合作。

賴總統於國慶大會以「變局中 奮起的新台灣」為題發表演說。

他表示，在經濟與產業上，有美國關稅政策所帶來的衝擊。但台灣人民沒有被擊倒，反而創造了國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，是亞洲四小龍之首，也超越了中國。

賴總統提到，台灣除了出口金額持續創下新高，就業狀況25年來最好，股市也連續六個月上漲，站上27,301歷史高點，台股市值更超過3兆美元，成為全球第八大股市。外匯存底也首度突破6千億美元大關，創下歷史新紀錄。

賴總統指出，這些亮眼的經濟成果，也是台灣半導體，以及資通訊、電子零組件等相關產業帶頭，所締造的輝煌紀錄。

賴總統表示，它們在全球供應鏈占有的優勢地位，是來自長期累積的技術及製造能力、獨特的商業模式，配合政府科學園區等關鍵政策所匯聚而成；這是幾十年共同努力所淬鍊出來的重大產業成就，是全體台灣人民的資產。

他提到，許多引領台灣經濟發展的隱形冠軍、傳統產業和中小微企業，正面臨數位與淨零轉型的壓力。許多勞工朋友，正在面對AI浪潮下，工作機會、薪資、物價與生活成本的擔憂與不安。農民朋友，也正面臨農村老化與市場開放的衝擊。

他承諾，政府不會輕忽這些挑戰，對每一個民眾所造成的衝擊。全力協助傳產、中小微企業、受薪家庭，以及農漁民朋友，是政府的責任。

因此，政府除了已經提出930億元關稅影響支持方案，將協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關，也將每年投入上百億元幫助中小微企業，導入AI人工智慧，邁向數位、淨零升級轉型，來因應挑戰。

而針對傳統的工具機、螺絲螺帽，以及比較辛苦的個別產業，政府也會分別提出對策，積極協助提升競爭力，開拓市場。

賴總統表示，各位國人同胞，「變動的年代，也是機會的年代」，台灣的經濟表現世界有目共睹，在全球供應鏈的關鍵地位，既不可能被撼動，更不可能被取代。

賴總統說明，未來將採取三大策略，確保中華民國台灣的競爭優勢：

第一，擴大投資，深耕台灣。

「投資台灣三大方案」成果豐碩，投資金額已經突破2.5兆元，創造超過16萬個工作機會。

行政院已經在7月通過將方案延長到2027年，不只擴大適用產業、放寬讓全球海外台商與外國人投資企業適用，政府也持續優化投資環境，新增貸款額度7,200億元，招商引資加碼投資台灣，預估可帶來1.2兆資金與8萬個就業機會。

有好工作，也要有好生活，政府啟動「兆元投資國家發展方案」，以公私協力的創新做法，鼓勵民間充沛資金投入公共建設，擴大建設經費規模。

在全國各縣市同步推動水、電、居住、教育、醫療、文化、觀光、交通等關鍵基礎建設，滿足區域民生育樂所需，讓產業發展與生活圈相輔相成，達到「均衡台灣」的目標。

第二，深化國際經貿合作，布局全球。

今年，台灣和英國在「提升貿易夥伴關係協議」的架構下，進一步簽署了「投資」、「數位貿易」，以及「能源與淨零排放」等三項領域協議，這標誌著台英經貿關係進入新的里程碑，展現雙方對高標準國際經貿規範的承諾，為彼此在科技和先進製造等戰略性產業的合作，奠定基礎。

未來，台灣也將秉持互利互惠原則，和更多友盟國家簽署雙邊經貿合作協議，並且積極進行對美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決台美貿易逆差，以及深化台美產業合作，讓台灣經濟發展鏈結國際，大步向前。

第三，打造護國群山，厚植台灣產業實力。

因應數位化時代的來臨，將推動「AI新十大建設」，除了讓台灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並且推動AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化的時代，更繼續在全球科技發展上，站穩領先地位。

也要打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，不僅留住台灣百兆資金，更要吸引國際資金投資台灣，促進金融產業發展，創造優質的工作機會，壯大台灣。

生技醫藥產業是國家關鍵產業，已經納入「國家希望工程」，並朝向涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的精準健康方向發展，建構國家長遠競爭力，以及增進全民健康福祉。

而明年「國家感染性疾病資源庫」將完工，台灣會持續跟各國在生技領域加強合作，並藉由政府編列百億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資，推動生醫產業成為兆元產業，打造另一座護國神山。