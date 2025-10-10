關稅影響...國慶連假整周排休 彰化仍有千人減班休息

美國關稅影響下，傳統產業受到衝擊，彰化企業持續通報減班休息，彰化縣府勞工處表示，近期略為趨緩，不少業者在三個月內即恢復正常上班，也有部分續延觀望，主因前幾個月國際關稅不明確，如今逐漸明朗做出因應，目前彰化共有38家企業、1193名勞工通報執行減班休息。

減班休息中以運輸工具及零件製造業最多，有10家、545人；機電設備製造業9家、312人；塑膠及金屬製品製造業13家、138人；紡織業2家、89人；汽車零件製造業1家、36人；橡膠業1家、17人；家具製造業1家、51人；食品製造業1家、5人。

勞工處指出，企業執行減班休息須經勞資雙方合意，並報請主管機關備查，雖無強制通報規定，但薪資不得低於基本工資，事業單位減少工時最長一次可申請三個月，現通報者多為制度完善或申請政府補助的業者。

彰化縣水五金產業協會理事長張家烈表示，前幾個月趕出貨，產業早料到10月為訂單淡季，不少業者趁國慶連假整周排休，「整體氣氛涼涼的」。他指出，目前客戶多在觀望後續市場走向，美國消費力與庫存消化將影響訂單，若銷售不佳，客戶也可能評估其他國家關稅，不排除轉單。