租屋族、小宅族推升輕裝修需求 快裝窗簾搶攻市場
租屋人口與小資家庭增加，帶動居家市場掀起「輕裝修」熱潮；內政部統計顯示，2024年第4季全台住宅中，一人或兩人同住的宅數已近五成，小戶與單身居住型態普及，推升免施工、可自行安裝產品需求。
過去窗簾安裝需動用工具與施工，不僅費時費工，也容易破壞牆面；近年「免打孔窗簾」逐漸興起，成為租屋族與短期居住者的新選項。
以往市場上的免打孔窗簾多以「現成尺寸」與「簡易功能」為主，雖然方便快速，但往往難以兼顧細緻的質感與居家整體設計。近年來業者將客製尺寸、材質與功能的多樣性選擇，完整導入免打孔快裝窗簾當中，無論是黏貼款或伸縮桿款，皆能實現量身訂製專屬尺寸與色系搭配，讓免施工的DIY窗簾不再只是臨時方案，而是家居風格的一部分。
例如芮格居家近期推出EZ快裝系列蜂巢簾，免釘牆、不破壞牆面、免工具，隨裝隨拆、移動不麻煩，還能重複利用，省錢又環保，大幅降低了安裝門檻。
無論是舊屋翻新、廚房磁磚牆、與系統家具這類無法鑽牆的都適用，搭配毋需專業施工，DIY就可以完成，簡化傳統窗簾安裝的繁複流程，讓租屋族或不便施工的使用者更容易使用，滿足趕時間入住、或精打細節怕麻煩的屋主們換窗簾的緊急需求，尤其適合高頻率移動者例如短租的上班族與學生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言