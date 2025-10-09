瑞銀持續看好黃金吸引力 估未來數月漲至4,200美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

黃金於周三早盤突破每盎司4,000美元，刷新歷史紀錄；瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預測黃金價格將在未來數月內升至4,200美元價位。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，此次金價上漲主要受益於投資人對美國聯準會降息周期的信心提振、美元走弱，以及美國政府停擺和俄烏衝突等地緣政治不確定性。

黃金已成為今年表現最強勁的主要資產類別，漲幅超過52%，遠超疫情期間及全球金融危機時期的漲幅。此次上漲行情始於8月，當時聯準會主席鮑爾釋放出降息意願的信號。

世界黃金協會（WGC）數據顯示，各國央行亦對金價形成支撐， 2025年上半年央行購金總量達415噸，9月黃金交易所交易基金（ETF）錄得歷史最高淨流入。

黃金創紀錄的上漲，反映出在經濟不確定性和地緣政治變動背景下，投資人對防禦性資產的需求顯著上升。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，鑒於今年漲勢的規模與速度，短期內波動性可能加劇，但黃金仍具備基本面和動能驅動的上漲空間。目前預測黃金價格將在未來數月內升至每盎司4,200美元；維持對黃金「具吸引力」觀點。

