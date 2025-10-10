普發1萬元 拚11月發放

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會聯席會議，昨（9）日初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，朝野黨團將協商，排入17日立法院會的討論事項，並在當日完成三讀程序。待總統公告後一個月，最快11月17日前執行普發現金。

立法院8、9日聯席會議審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，並進行詢答及處理。韌性條例歲出共編列5,500億元，其中包含普發現金2,360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

朝野立委一共提出237案預算提案。聯席會議在完成詢答程序後，昨天著手處理預算提案。歷時三小時討論，除部分提案未有共識保留外，多數提案都處理完畢。

國民黨立委馬文君主要針對國防部主管預算提出逾50案，包含刪減陸軍建立長效飲用水建置案近8億元、刪減陸軍步訓部泳池整建工程3,600萬元、刪減海軍陸指部車堡整修案2.3億元、刪減空軍游泳池整修案1.2億元等。此外，也有部分教育部、勞動部、海委會提案待協商。

最終，聯席會議主席、財政委員會輪值召委李坤城宣布，韌性特別預算案完成初審，但審查報告在提報院會前，須交由朝野黨團協商。李坤城表示「我們已經挺進一步，希望10月17日（三讀）順利通過這個特別預算」。

外界關心的普發現金進度，因韌性特別預算案在初審通過後已送出委員會，最快可在14日的程序委員會中排入17日立法院會的討論事項，並在當日完成三讀程序。行政院長卓榮泰日前表示，行政院會請總統盡速公告，公告後生效，生效後一個月內就可以發放。也就是普發現金1萬元最快能在11月17日入帳。

