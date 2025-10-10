國際新品拉貨強勁、科技產品的外銷旺季到來，財政部表示，9月出口貨類中有七大類上升，電子零組件和資通與視聽產品可說是穩居出口兩大主軸，但這個月最重要的趨勢就是，電子零組件又重回第一大出口貨類的地位。

財政部解釋，電子零組件重新稱霸有兩大因素，最主要的因素為AI的運用還是持續帶旺先進製程的需求，雲端運算、儲存需求大爆發，以及國際的大廠在產能移轉時，造成舊世代的DRAM產生供需缺口，且這個缺口好像持續擴大，帶動外銷升溫。

電子零組件9月出口值來到214.3億美元，再度創下單月的新高記錄，年增率25.6％，占總出口比重為39.5％，扭轉了連續五個月低於資通產品的局面；資通與視聽產品出口值192.7億美元，為歷年同月最高，年增86.9％，顯示卡、伺服器等出貨都維持高速擴張。