快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

電子零組件外銷最火

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

國際新品拉貨強勁、科技產品的外銷旺季到來，財政部表示，9月出口貨類中有七大類上升，電子零組件和資通與視聽產品可說是穩居出口兩大主軸，但這個月最重要的趨勢就是，電子零組件又重回第一大出口貨類的地位。

財政部解釋，電子零組件重新稱霸有兩大因素，最主要的因素為AI的運用還是持續帶旺先進製程的需求，雲端運算、儲存需求大爆發，以及國際的大廠在產能移轉時，造成舊世代的DRAM產生供需缺口，且這個缺口好像持續擴大，帶動外銷升溫。

電子零組件9月出口值來到214.3億美元，再度創下單月的新高記錄，年增率25.6％，占總出口比重為39.5％，扭轉了連續五個月低於資通產品的局面；資通與視聽產品出口值192.7億美元，為歷年同月最高，年增86.9％，顯示卡、伺服器等出貨都維持高速擴張。

電子零組件 財政部 出口值

延伸閱讀

被點名買俄羅斯輕油 龔明鑫：台塑化合約到期後不再購買

AI熱、蘋果拉貨旺 財政部：9月出口單月第三、連23紅

力積電（6770）爆發？網友喊DRAM超級循環 估目標價上看140元

最低工資審議會議登場 資方指產業發展不對稱 盼「暫停調薪」

相關新聞

連23紅…9月出口大增三成 今年確定「四季紅」

財政部昨（9）日公布最新進出口統計。9月出口為542.5億美元、寫歷年單月第三高，年增33.8％，為連續23個月正成長，...

電子零組件外銷最火

國際新品拉貨強勁、科技產品的外銷旺季到來，財政部表示，9月出口貨類中有七大類上升，電子零組件和資通與視聽產品可說是穩居出...

陸港重登我最大市場

9月出口表現強勁，五大出口市場都呈現雙位數成長，除了陸港地區，其他市場都寫下歷年同月新高。不過，受電子零組件拉貨影響，陸...

普發1萬元 拚11月發放

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會聯席會議，昨（9）日初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算...

出口連23紅！電子、資通類 占我9月出口75%

財政部昨天公布最新進出口統計。九月出口為五四二點五億美元、寫歷年單月第三高，為連續廿三個月成長，帶動第三季寫單季新高，預...

台股2萬7 國安基金「2隱憂」不退場

國安基金管理委員會昨天舉行例會，考量台美對等關稅談判及二三二條款調查結果尚未定案等因素，與會的國安基金委員一致同意暫不退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。