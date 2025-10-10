9月出口表現強勁，五大出口市場都呈現雙位數成長，除了陸港地區，其他市場都寫下歷年同月新高。不過，受電子零組件拉貨影響，陸港重登我最大出口市場，美國則退居第二大出口市場。

財政部表示，對中國大陸與香港9月出口為158.6億美元。創下近38個月來最好的表現，年增幅度為12.8％。陸港重回台灣最大出口市場，扭轉過去四個月美國為最主要出口市場局面。

財政部指出，主要歸功於電子零組件拉貨的貢獻。9月對陸港電子零組件出口金額新增24.5億美元、創單月新高、年增27.2％，但相對於電子零組件來說，其他多數的貨類動能還是偏弱，「主要原因可能還是受到整個中國大陸的生產過剩、內卷競爭影響」。

對美國的出口依然還是受到AI商機、全球供應鏈重組，以及美國再工業化的原因，9月銷往美國金額增加51.6％，為連續26個月的正成長。今年對美國出口表現從3月起就逐月創新高，9月對美國出口133.2億美元，雖未刷新單月新高、仍為歷年同月新高。