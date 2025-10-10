快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

9月出口表現強勁，五大出口市場都呈現雙位數成長，除了陸港地區，其他市場都寫下歷年同月新高。不過，受電子零組件拉貨影響，陸港重登我最大出口市場，美國則退居第二大出口市場。

財政部表示，對中國大陸與香港9月出口為158.6億美元。創下近38個月來最好的表現，年增幅度為12.8％。陸港重回台灣最大出口市場，扭轉過去四個月美國為最主要出口市場局面。

財政部指出，主要歸功於電子零組件拉貨的貢獻。9月對陸港電子零組件出口金額新增24.5億美元、創單月新高、年增27.2％，但相對於電子零組件來說，其他多數的貨類動能還是偏弱，「主要原因可能還是受到整個中國大陸的生產過剩、內卷競爭影響」。

對美國的出口依然還是受到AI商機、全球供應鏈重組，以及美國再工業化的原因，9月銷往美國金額增加51.6％，為連續26個月的正成長。今年對美國出口表現從3月起就逐月創新高，9月對美國出口133.2億美元，雖未刷新單月新高、仍為歷年同月新高。

連23紅…9月出口大增三成 今年確定「四季紅」

財政部昨（9）日公布最新進出口統計。9月出口為542.5億美元、寫歷年單月第三高，年增33.8％，為連續23個月正成長，...

電子零組件外銷最火

國際新品拉貨強勁、科技產品的外銷旺季到來，財政部表示，9月出口貨類中有七大類上升，電子零組件和資通與視聽產品可說是穩居出...

普發1萬元 拚11月發放

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會聯席會議，昨（9）日初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算...

出口連23紅！電子、資通類 占我9月出口75%

財政部昨天公布最新進出口統計。九月出口為五四二點五億美元、寫歷年單月第三高，為連續廿三個月成長，帶動第三季寫單季新高，預...

台股2萬7 國安基金「2隱憂」不退場

國安基金管理委員會昨天舉行例會，考量台美對等關稅談判及二三二條款調查結果尚未定案等因素，與會的國安基金委員一致同意暫不退...

