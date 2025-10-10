連23紅…9月出口大增三成 今年確定「四季紅」

財政部昨（9）日公布最新進出口統計。9月出口為542.5億美元、寫歷年單月第三高，年增33.8％，為連續23個月正成長，帶動第3季寫單季新高，預料下月即可改寫全年新高紀錄，今年出口確定「四季紅」。

全球經貿活動在美對等關稅衝擊下展現韌性，加上AI與高效能運算的新應用需求維持強勁，國際新品拉貨效應與科技產品的外銷旺季，今年第3季出口1,694.2億美元，衝上歷年單季新高；前九月出口為4,526.8億美元、年增29.7％。

近一年出口統計

財政部統計處處長蔡美娜解釋，現在與2022年的出口高點4,794.2億美元相比，只差267億美元，也就是在10月時就能提前改寫全年新高紀錄。財政部也預估，10月出口將落在528億至549億美元間，年增28％至33％，將為連續第24個月正成長。

9月出口表現仍相當好，蔡美娜表示，歸納有四個因素，第一，也是最重要的背景因素，根據國際機構最新報告，都提到今年全球的經濟成長或是貿易活動，雖然受到美國對等關稅措施的制約，表現都「比預期中更具有韌性」。

第二，人工智慧以及高效能運算這些新的應用需求維持強勁；第三，國際品牌的消費性電子新品拉貨效應；最後就是進入科技產品的外銷旺季。

蔡美娜也強調，出口雖然表現這麼的好，但還是有一部分的行業所面對的產能過剩的壓力並沒有消除，所以整個出口依然呈現電子跟資通信產品大放異彩、但傳產貨類黯然失色，「這種兩級化的現象到目前看來還是沒有太多的改善，是美中不足的地方」。

另外， 9月進口值為418.6億美元，也是歷年單月第三高，年增率為25.1％。出、進口互抵後，9月出超124億美元。

出口暢旺的同時，進口也呈現同步升溫。蔡美娜表示，主要還是反應整個全球AI供應鏈的運作，國內出口所衍生的備料需求，其中，資本設備進口年增57.4%，半導體設備進口更激增89.5%，突顯廠商為因應AI需求而積極擴充產能與技術升級的趨勢。對於半導體設備的購置依然是強勁而且又積極，從今年以來進口大概不脫這態勢，因此在延續這影響下，今年累計前九個月，電子零組件進口的資本設備、以及從南韓的進口值都已經提前刷新歷年全年記錄。

展望未來，蔡美娜表示， AI應用技術相關硬體與零組件需求仍將持續殷切，加上歐美年底採購旺季來臨，預期將可望維繫我國出口的成長動能。