出口連23紅！電子、資通類 占我9月出口75%

財政部昨天公布最新進出口統計。九月出口為五四二點五億美元、寫歷年單月第三高，為連續廿三個月成長，帶動第三季寫單季新高，預料下月即可改寫全年新高紀錄，今年出口確定「四季紅」。

財政部統計處處長蔡美娜說，現在與二○二二年的出口高點四七九四點二億美元相比，只差二六七億美元。財政部預估，十月出口將落在五二八億至五四九億美元之間，也就是說，十月就能提前改寫全年新高紀錄。

財政部表示，九月出口貨類中有七大類上升，電子零組件、資通與視聽產品在總出口占的比重達到百分之七十五，也就是傳產貨類只剩下四分之一。

蔡美娜說，出口雖然表現很好，還是有部分行業面對產能過剩的壓力並沒有消除，「這種兩級化的現象到目前看來還是沒有太多的改善，是美中不足的地方」。