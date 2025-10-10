台股2萬7 國安基金「2隱憂」不退場

國安基金管理委員會昨天舉行例會，考量台美對等關稅談判及二三二條款調查結果尚未定案等因素，與會的國安基金委員一致同意暫不退場，持續護盤台股。

國安基金委員會昨也公布第三季財報，四月九日進場護盤至九月底止，累計投入約一二二點五億元資金，帳面未實現利益約卅六點六億元，投報率逼近百分之卅。此外，十月以來國安基金持續進場，截至目前為止進場金額約四十億餘元。

統計自國安基金宣布進場護盤以來，到昨天為止共計護盤一二八個交易日，指數由最低至昨天盤中最高點二萬七四六三點，大漲超過萬點，達一萬零一五六點，區間最大漲幅高達百分之五十九，可說是有國安基金護盤歷史以來績效最好、指數位階也最高的一次。

分析盤後資料，這次國安基金護盤的主要標的，包括聯發科、鴻海、台灣大、台積電、廣達、中華電、國票金、元大金、台泥、儒鴻等，重點聚焦在電金傳各產業指標股。

此外，ＥＴＦ（指數股票型基金）也成為國安基金買超護持重點，包括市值型與高息型等兩大類、以及債券型ＥＴＦ，如元大台灣50、富邦台50、元大台灣高股息低波、國泰投資級公司債、群益ＥＳＧ投等債20＋等。

台股昨天在台積電發放每股五元現金股息、總金額一二九六點六億元的資金活水帶動下，助推指數開高收高，終場大漲二三八點、收二萬七三○一點，續創新高，成交量則擴增至五八二六億元。

國安基金官員指出，考量對等關稅談判及二三二條款調查結果尚未定案，後續效應須審慎因應，且國際資金寬鬆致金融資產上漲、全球債務膨脹、通膨及地緣政治衝突升高等國際政經不確定因素仍存，因此決議繼續執行安定市場任務。據了解，與會委員也達成共識，不會等到明年一月的下次例會，只要相關變數消除，國安基金將隨時召開臨時委員會，讓國安基金退場。

與會者轉述，儘管台股不斷創高，已經來到兩萬七千點之上，為國安基金成立以來大盤指數最高，但由於今年四月美國對等關稅的「解放日」對台股造成衝擊，因此進場護盤；台股大盤指數現在這麼高，若高關稅和二三二條款打下來將使股民受到的衝擊更大，因此國安基金委員才有全體共識，支持國安基金續留場內，作為「信心的象徵」。