黃仁勳：美國晶片遠超中國 但AI競爭並未拉開

美國輝達執行長黃仁勳八日在財經媒體ＣＮＢＣ節目Squawk Box專訪中，談到美中人工智慧（ＡＩ）競爭和美國總統川普第二任的移民政策等議題。他表示，美國晶片雖遠超中國大陸，但中國在開放模組應用上超前，即整體而言美國並未大幅領先。

黃仁勳也說，若他父母當年面臨達十萬美元的Ｈ-１Ｂ技術移民簽證費（約台幣三○八萬元），那他家就不會有留在美國的機會。

黃仁勳表示，當前地緣政治對輝達是困難的新風險，這無法控制，能做的只有讓美國政府決策者獲得管道了解，ＡＩ本質與傳統的科技不同，協助這些決策者制定政策時，知道什麼符合全球與美國的最佳利益。

黃仁勳指出，整體上美國並未取得大幅領先，若從各面向來看，中國在能源上超前，「我對川普總統支持經濟成長與能源感到高興，有能源支持的整體產業才能成長，若沒有川普的能源政策，產業發展將受限」。

黃仁勳說，美國晶片遠超中國，包含ＡＩ架構及模型，美國ＡＩ像OpenAI、Anthropic與Gemini，整體上較好，但中國的公開資訊模組應用則領先。他表示，在應用層次上中國的變動很快，社會快速接受新科技且對產業的規範較少，因此ＡＩ的應用推進很快。他希望美國業者與社會能盡快調整接受ＡＩ，因為在ＡＩ上的勝利是指在可應用模組和擴散使用的層次。

黃仁勳還說，川普希望美國獲勝、能有全球首屈一指的晶片，美國及其盟邦也能有取得這些晶片的管道；想在ＡＩ競爭中勝出，必須在美國的平台上掌握全球ＡＩ開發者，就像希望所有應用程式（App）都在你的App商店中販售，並使用你的作業系統，且晶片也用美國技術堆疊。

黃仁勳指出，中國會用本土晶片，他們不是沒有晶片，華為與中國的新創ＡＩ企業生產許多晶片。其實共軍有太多管道用中國晶片，美國更精細的策略應是保持領先，讓全球都用美國的技術堆疊、全球都用美國設定的標準。