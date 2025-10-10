AI狂潮泡沫化？ IMF總裁示警全球股市過熱風險

國際貨幣基金（ＩＭＦ）和英格蘭銀行八日不約而同表示，人工智慧（ＡＩ）熱潮推升股價，正逼近網路泡沫時期的水準，全球股市恐面臨突發性修正。ＩＭＦ總裁和英格蘭銀行這番說法，被視為官方迄今對ＡＩ引發市場泡沫可能破裂最明確的警告。

ＩＭＦ總裁喬治艾娃表示，市場對「ＡＩ提升生產力」的樂觀情緒，可能「瞬間反轉」，衝擊全球經濟。在她發表談話前數小時，英格蘭銀行負責金融穩定的金融政策委員會（ＦＰＣ）也提到，當前情勢和二○○○年網路泡沫破裂前相似，警告全球金融市場恐出現「突發性修正」。

喬治艾娃在華府米爾肯研究所（Milken Institute）主辦的場合說：「當前的價位正逼近廿五年前市場看多網際網路的水準。」她說，市場對ＡＩ的樂觀心理「點燃了投資熱潮」，並在一定程度上支撐了全球經濟；不過，若股價急跌，「恐拖累全球成長，暴露金融體系的脆弱面，並讓開發中國家首當其衝」。

英格蘭銀行金融政策委員會八日發布的最新會議紀錄也以類似措辭指出，「市場急速修正的風險已經上升」。ＦＰＣ表示，美股經過周期性調整的本益比（ＣＡＰＥ）已接近廿五年前的水準，「相當於網路泡沫高峰時期的水準」。

喬治艾娃在華府發表演說時問道，「全球經濟如何」？答案是「比原先擔心的還好，但比各界需要的還差」，「所有跡象都顯示，世界經濟已大致挺過多重震撼所帶來的嚴重壓力」，「我們預期全球成長今、明兩年只會稍微趨緩」。ＩＭＦ和世界銀行下周年會將發布世界經濟展望。

她表示，升高後的關稅所造成的衝擊，比初期的預期還溫和，部分原因是多數遭加徵關稅的國家選擇不報復，企業也找到緩解關稅衝擊之道。同時，成長也受到資產市場與企業資金管道放寬的支撐，美元貶值也讓美國以外、以美元舉債的政府和企業得以喘口氣。

不過，喬治艾娃也說，若一些當前的正面發展突然反轉，依然可能會削弱成長，「關稅的完整影響還沒顯現」，信心突然轉弱可能拖累成長，她建議「繫好安全帶」，「不確定性是新常態，也將會繼續存在」。