聽新聞
0:00 / 0:00

AI狂潮泡沫化？ IMF總裁示警全球股市過熱風險

聯合報／ 編譯劉忠勇簡國帆／綜合報導
ＩＭＦ和英格蘭銀行八日同聲表示，ＡＩ熱潮推升股價，正逼近網路泡沫時期的水準，全球股市恐面臨突發性修正。路透
ＩＭＦ和英格蘭銀行八日同聲表示，ＡＩ熱潮推升股價，正逼近網路泡沫時期的水準，全球股市恐面臨突發性修正。路透

國際貨幣基金（ＩＭＦ）和英格蘭銀行八日不約而同表示，人工智慧（ＡＩ）熱潮推升股價，正逼近網路泡沫時期的水準，全球股市恐面臨突發性修正。ＩＭＦ總裁和英格蘭銀行這番說法，被視為官方迄今對ＡＩ引發市場泡沫可能破裂最明確的警告。

ＩＭＦ總裁喬治艾娃表示，市場對「ＡＩ提升生產力」的樂觀情緒，可能「瞬間反轉」，衝擊全球經濟。在她發表談話前數小時，英格蘭銀行負責金融穩定的金融政策委員會（ＦＰＣ）也提到，當前情勢和二○○○年網路泡沫破裂前相似，警告全球金融市場恐出現「突發性修正」。

喬治艾娃在華府米爾肯研究所（Milken Institute）主辦的場合說：「當前的價位正逼近廿五年前市場看多網際網路的水準。」她說，市場對ＡＩ的樂觀心理「點燃了投資熱潮」，並在一定程度上支撐了全球經濟；不過，若股價急跌，「恐拖累全球成長，暴露金融體系的脆弱面，並讓開發中國家首當其衝」。

英格蘭銀行金融政策委員會八日發布的最新會議紀錄也以類似措辭指出，「市場急速修正的風險已經上升」。ＦＰＣ表示，美股經過周期性調整的本益比（ＣＡＰＥ）已接近廿五年前的水準，「相當於網路泡沫高峰時期的水準」。

喬治艾娃在華府發表演說時問道，「全球經濟如何」？答案是「比原先擔心的還好，但比各界需要的還差」，「所有跡象都顯示，世界經濟已大致挺過多重震撼所帶來的嚴重壓力」，「我們預期全球成長今、明兩年只會稍微趨緩」。ＩＭＦ和世界銀行下周年會將發布世界經濟展望。

她表示，升高後的關稅所造成的衝擊，比初期的預期還溫和，部分原因是多數遭加徵關稅的國家選擇不報復，企業也找到緩解關稅衝擊之道。同時，成長也受到資產市場與企業資金管道放寬的支撐，美元貶值也讓美國以外、以美元舉債的政府和企業得以喘口氣。

不過，喬治艾娃也說，若一些當前的正面發展突然反轉，依然可能會削弱成長，「關稅的完整影響還沒顯現」，信心突然轉弱可能拖累成長，她建議「繫好安全帶」，「不確定性是新常態，也將會繼續存在」。

AI 貨幣 金融風險

延伸閱讀

移工受美關稅減班休息 立委籲開放移工兼農活

氣候委員會10/30召開 委員盼減碳不受關稅影響

因應美國關稅衝擊 經濟部四大措施助產業進度曝光

AI 革命與永續轉型夾擊！PwC Taiwan 揭企業治理成長關鍵

相關新聞

出口連23紅！電子、資通類 占我9月出口75%

財政部昨天公布最新進出口統計。九月出口為五四二點五億美元、寫歷年單月第三高，為連續廿三個月成長，帶動第三季寫單季新高，預...

台股2萬7 國安基金「2隱憂」不退場

國安基金管理委員會昨天舉行例會，考量台美對等關稅談判及二三二條款調查結果尚未定案等因素，與會的國安基金委員一致同意暫不退...

黃仁勳：美國晶片遠超中國 但AI競爭並未拉開

美國輝達執行長黃仁勳八日在財經媒體ＣＮＢＣ節目Squawk Box專訪中，談到美中人工智慧（ＡＩ）競爭和美國總統川普第二...

AI狂潮泡沫化？ IMF總裁示警全球股市過熱風險

國際貨幣基金（ＩＭＦ）和英格蘭銀行八日不約而同表示，人工智慧（ＡＩ）熱潮推升股價，正逼近網路泡沫時期的水準，全球股市恐面...

被點名買俄羅斯輕油 龔明鑫：若有新規範台塑化願意不買

台灣被環團點名向俄羅斯採購輕油，更是全球最大進口國，台塑化被點名是主要採購企業，經濟部長龔明鑫透露，有針對這個議題與台塑...

若被封鎖天然氣只夠用11天？龔明鑫：2027年拉高至14天

「華爾街日報」報導指出，若大陸全面封鎖台灣，根據兵推，台灣天然氣的存量僅能維持11天，屆時我國發電能力恐遭癱瘓。對此，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。