未依法給付加班費、超時工作 台北市重罰保全公司32萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市政府勞動局公布8月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有103家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為569萬元，其中憲光保全股份有限公司遭罰32萬元為最高。

勞動局長王秋冬表示，114年8月份罰鍰金額前五名，依序為憲光保全股份有限公司（32萬元）、盛德營造股份有限公司（30萬元）、 神基科技股份有限公司（20萬元）、安德普輸台灣股份有限公司（15萬元）、祐聖國際股份有限公司（12萬元）。

其中，憲光保全股份有限公司因未依法給付平日延長工時工資、使勞工延長工時超過法令12小時上限及未依規定給予勞工例假日或休息日之規定，5年內第3次違反《勞動基準法》第24條第1項、第32條第2項規定，及第1次違反《勞動基準法》第36條第1項規定，遭裁處32萬元。

違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前五名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計27家（26.21%）；未依規定給予勞工例假日或休息日，計26家（25.24%）；未依法給付休息日出勤之工資，計21家（20.38%）；假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資，計19家（18.44%）；工資未全額給付，計15家（14.56 %）。

勞動局表示，未來將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守《勞動基準法》，維護勞工權益。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局。

保全 工時

