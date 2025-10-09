經部：水庫設水面型光電不影響水質 國際成功案例多

快訊

中央社／ 台北9日電

外界質疑水庫設置水面型光電可能影響水質，能源署今天說明，全世界如英國、荷蘭、美國、中國、日本、韓國、新加坡等國家已有在水庫、湖泊等水面上設置光電的成功案例，台灣針對烏山頭水庫光電設置前後水質監測均無異常，且契約要求清水清洗，並不影響水質。

經濟部能源署透過新聞稿強調，於水庫設置水面型太陽光電並非台灣獨有的發展策略，依據日本試驗結果，除發電之外，亦有透過遮蔽太陽光，減少庫區內藻類孳生，減少水質優養化的發生，全世界已有民生、灌溉及工業用水庫設置成功且無發生污染水質的案例。

能源署說明，烏山頭水庫已於111年5月23日併聯，契約中要求進行水質監測以及使用清水清洗，光電板傾斜設置並可透過雨水自潔使用，環境部於「全國環境水質監測資訊網」亦有公開揭露水庫水質監測資訊，光電設置前後實測均無影響水質。

針對外界質疑光電板有毒說法，能源署駁斥，國內太陽光電板遵循國際標準（IEC）驗證項目，具可靠度及耐久性，國內業者亦將光電板擊破泡水進行試驗，並請合格檢測實驗室進行檢驗，水質狀況皆符合環保署飲用水標準，無有害物質析出。

能源署重申，國際上水面型光電技術成熟並已設置多年，台灣將持續秉持兼顧發電效益與水質安全的原則，推動綠能轉型與永續發展。

