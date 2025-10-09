9月出口年增33.8% 中港重返我最大市場

我們的地緣政治對手更接近矽谷人所謂的「創辦人」，而非傳統的政治人物。他們的命運和身家財產與他們所監督的專制國家緊密相連，他們的行為就像國家的主人一樣，因為他們和國家的未來有直接的利害關係。因此，他們對國內大眾的需求和要求有更強的警覺心也更敏銳，就算他們會無情且惡意地忽略那些需求和要求。所以，無論是商業還是政治，掌權者永遠都在和反抗的力量彼此較量。 世界各主要國家如今正掀起新的軍備競賽。不管我們有沒有察覺到，我們對於「是否要把人工智慧用於軍事領域」一事猶豫不決的態度，都會害慘我們。擁有研發和部署武器的能力，再加上的確有可能使用武器的威懾力，往往是我們和對手進行有效談判的基礎。我們的文化對於公開追求技術優勢顯得猶豫不決，根本的原因可能在於我們的集體態度，因為我們認為自己已經贏了。然而，許多人堅信歷史已經終結，認為在歷經二十世紀的爭鬥後，西方的民主自由已經永遠取得勝利。這種觀點深植人心，卻十分危險。

