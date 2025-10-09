9月出口年增33.8% 中港重返我最大市場
受中國大陸電子零組件拉貨影響，9月對中國大陸與香港出口金額逾158.6億美元，年增12.8%，而中國大陸與香港亦重回台灣第1大出口市場，扭轉過去4個月美國成為最主要出口市場局面。
財政部今天公布9月出口542.5億美元，寫下歷年單月第3高，年增33.8%，連續23個月正成長；出口與進口互抵後，9月出超124億美元，累計前9月出超992.7億美元。
觀察主要出口國家地區表現，財政部統計處長蔡美娜指出，9月對中國大陸與香港出口金額158.6億美元，創下近38個月以來最佳表現，年增12.8%，主因為電子零組件拉貨貢獻。
蔡美娜說明，由於9月適逢許多資通訊產品新舊交替期，中國大陸電子零組件拉貨動能強，月增率較上月提高，而在美國月增率較上月減少狀況下，中國大陸重回第1大出口市場，美國退回第2大出口市場。
蔡美娜表示，受人工智慧（AI）商機、全球供應鏈重組、美國再工業化等因素加持下，9月對美出口133.2億美元、年增51.6%，為連續26個月正成長，累計前9月對美出口1304.9億美元、年增54.9%，增速為有統計以來第2快。
對東協方面，9月出口金額達97.7億美元、年增34%，前9月876億美元、年增37.7%，蔡美娜提到，這是近15年來同期最強勁的走勢，占總出口比重達19.4％亦創新高，突顯在去中化趨勢下，東協逐漸成為全球供應鏈重組新核心。
對歐洲方面，9月出口金額37.7億美元、年增27.3%；對日本方面，9月出口金額27.1億美元、年增23.3%。蔡美娜強調，9月對墨西哥出口金額達36.9億美元、年增374.7%，為最「異軍突起」者。
