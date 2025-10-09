遭控桃竹苗大矽谷計畫進展牛步 國發會五點聲明澄清
針對媒體報導「桃竹苗大矽谷計畫」自去年核定以來進展緩慢、中央地方溝通平台未開實體會議等情事，國發會社會發展處表示，相關工作均在持續推動中，部分開發案因涉及法定程序，仍需地方補正與完善後續作業，程序完成後即可持續辦理。
國發會發布五點聲明如下：
一、「桃竹苗大矽谷推動方案」核定以來，本會即建立區域治理協調機制，蒐整桃竹竹苗地方政府提案，並就提案內容，居中協調中央權責機關與地方政府意見，實體會議僅為協調機制運作之一環。
二、桃竹苗大矽谷區域治理協調機制，迄今已處理地方政府所提有關輕軌路網、新闢道路、超高壓變電所及用水加壓站等議題，扮演桃竹竹苗地方政府與中央權責機關間協調角色，回應地方政府區域生活圈道路服務及產業用水用電等需求。
三、「桃竹苗大矽谷推動方案」推動迄今，在各部會協力推動下，經濟部推動的太空產業推動計畫已促成至少5家業者投入研發、衛福部建構全方位的生醫創業育成生態系、數發部與經濟部推動生成式AI應用與發展、交通部國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫亦報核定設計中，另桃園至新竹備援管線工程計畫已於113年完工，每日可支援新竹之水量最高達22.5萬噸，均卓有成效。
四、地方政府關心之科學園區或產業園區開發議題，涉相關法規要件審查及法定程序作業，應由各地方政府檢視各園區開發範圍、面積、用地取得可行性與適法性，以提高區域治理協調機制效率。
五、本會將持續扮演中央與地方間對接協調角色，中央與地方攜手共同推動方案協助桃竹苗大矽谷產業升級與均衡發展。
國發會強調，該計畫自核定後即建立跨域協調機制，將持續蒐整地方提案、協調中央與地方意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言