被點名買俄羅斯輕油 龔明鑫：台塑化合約到期後不再購買

近日有外媒報導指出，台灣在2024年上半年自俄羅斯進口達190萬噸輕油，為全球最大進口國，主要買家為台塑石化（6505），引發外界關注台灣是否違反對俄制裁立場。對此，經濟部長龔明鑫9日回應，台塑相關合約即將到期，經溝通後台塑已同意未來不再採購俄羅斯輕油。

龔明鑫表示，經濟部與台塑多次溝通，對方回應正面，並強調過去的採購行為符合當時歐盟的管制規範，若後續歐盟或國際間有新規範出台，將會全面配合。他指出：「台塑舊約即將告一段落，新合約階段將暫時不再購買俄羅斯輕油，以符合歐盟的相關協議。」

報導指出，輕油（石腦油）為製造半導體與電子零組件的重要原料，台灣半導體產業倚賴度高，若原料過度集中於俄羅斯，恐將使供應鏈暴露於地緣政治風險。台塑石化則回應，一切採購均依公開招標進行，未限制來源國，但會要求賣方遵守國際制裁與歐盟規範；若未來國際或我國政府訂出更嚴格禁令，將即刻遵循。

龔明鑫進一步說明，台灣長期與國際民主夥伴合作，對俄羅斯已多次強化高科技出口管制，包含六度擴大清單並納管超過3,300筆俄國軍工實體，目前主要高科技產品出口俄國已降至零。他也坦言，這次事件顯示各界對供應鏈韌性的關注提升，未來政府也會持續要求企業審慎評估來源多元性。

至於外界關心的政府是否會對企業祭出強制性禁購措施，龔明鑫表示，現階段不會主動要求，而是視歐盟最新規範及國際共識而定。他指出：「台塑已表達願意遵守新的規範，若歐盟有進一步明確指引，我們會同步確認、共同遵循。」

此外，針對能源安全議題，龔明鑫也說明，目前我國天然氣儲備正積極拉升，目標於2027年達到14天安全存量，未來將視儲槽擴建進度再研議提升天數。三接已提出申請，四接、五接則加速整地與污染整治中，「我們會在合法程序下盡快推進，確保供氣穩定。」

他強調，經濟部將持續督促能源及石化業者落實國際規範、兼顧供應穩定與環境責任，同時配合國際制裁與市場趨勢，確保台灣在全球產業鏈中的永續競爭力。