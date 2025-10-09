國發會兆元投資方案推進順利 永續債提前達標、促參投資破1900億

國發會推動的「兆元投資國家發展方案」，預計於2025年至2028年間引導民間與金融資金投入公共建設，四年內總投資規模上看兆元，累計可創造12.6萬個就業機會。國發會指出，目前各項目標推進順利，其中永續發展債券截至9月底發行規模已達1,400億元，提前達成今年全年目標。

國發會表示，方案將持續推動REITs與永續發展債券等資金引導工具，預期至2028年止，REITs基金投資公共建設規模可累計達450億元，永續發展債券總發行金額則可達5,100億至6,100億元，為公共建設引入更多長期穩定資金。

在「創新促參機制」部分亦有明顯進展。方案預期四年內民間參與公共建設金額達6,829億元，今年目標1,498億元、明年1,608億元，2027年與2028年則分別上看1,775億元及1,948億元。依國發會統計，截至9月底，全國已促成逾153件促參投資案，帶動民間投資規模超過1,900億元，執行進度優於預期。

國發會指出，兆元投資方案已於去年底啟動，並完成多項法制與制度調整。去年12月召開首場專案會議後，行政院促參推進會及其下法規調適小組均已正式運作。國發會表示，未來將持續透過政策鬆綁與資金引導，促進壽險資金、投資基金及民間資金共同投入重大建設，推升台灣基礎建設與經濟動能。