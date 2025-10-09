AI熱、蘋果拉貨旺 財政部：9月出口單月第三、連23紅

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部9日公布今年9月出口統計。受惠於人工智慧等新興科技應用浪潮延續，及消費性電子新品拉貨效應顯現，9月出口542.5億美元，為歷年單月第3高，年增33.8％，連續23個月正成長。

9月出口主要貨品中，電子零組件、資通與視聽產品各年25.6％、86.9％。電子零組件出口值創下單月新高，再度回到最大貨品，而電機產品受AI商機推升相關電源裝置需求，增17.2％；紡織品、塑橡膠及其製品則因市況不佳、海外產能過剩，各減8.6％、7.1％。累計前9月電子零組件、資通與視聽產品出口併計年增45.3％，合占總出口比重72.4％，其餘貨類僅增1.2％。

9月對主要市場出口全面上揚，以銷往美國增加金額較多，年增率達51.6％，對東協出口增34.0％，對歐洲、日本各增27.3％、23.3％，對中國大陸與香港增12.8％；另受資通產品之挹注，對墨西哥出口激增3.7倍，規模值改寫單月紀錄。累計1-9月對美國、東協、日本、陸港等4地區出口均呈雙位數成長，分別年增54.9％、37.7％、14.5％、14.3％，僅對歐洲年減3.3％。

展望未來，隨AI應用技術加速拓展，帶動相關硬體與零組件需求持續殷切，加以科技新品相繼推出，且中國大陸與歐美年底採購旺季來臨，均可望維繫我國出口成長動能，惟美國關稅政策發展仍對全球供應鏈之生產與投資布局帶來挑戰，加上國際地緣政治風險未歇，有待密切關注後續發展。

