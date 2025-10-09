快訊

被點名買俄羅斯輕油 龔明鑫：若有新規範台塑化願意不買

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照片
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照片

台灣被環團點名向俄羅斯採購輕油，更是全球最大進口國，台塑化被點名是主要採購企業，經濟部長龔明鑫透露，有針對這個議題與台塑集團溝通，也獲得正面回應，並承諾若歐盟有新規範，台塑化也會遵守不買。

對於環團點名，台塑化日前發表聲明，依據內部數據，2024年俄羅斯輕油占公司輕油進口總量約60%，2025年迄今約85%；如果將公司自產輕油一併計入，實際占比分別約為35%與48%。

台塑化也強調，作為上市公司，台塑化所有輕油皆以公開招標採購，未限定來源國別，但嚴格要求賣方遵守國際制裁及歐盟CN27101290規範，且交易對象與運輸船舶均不得列入美國OFAC制裁名單。

龔明鑫表示，與台塑的溝通中，台塑化給予正向的回應，在台塑的認知中，這種購買是符合歐盟當時的規範，但也表達若是有更明確的規範，也願意去遵守。

龔明鑫透露，台塑化舊的合約已經快要告一段落，而新的合約，「我們是覺得暫時就先不要買，符合這個歐盟的這些相關協議，他們有正面的回應。」

