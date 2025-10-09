若被封鎖天然氣只夠用11天？龔明鑫：2027年拉高至14天

「華爾街日報」報導指出，若大陸全面封鎖台灣，根據兵推，台灣天然氣的存量僅能維持11天，屆時我國發電能力恐遭癱瘓。對此，經濟部長龔明鑫表示，會儘快增加安全天數，目標2027年要達到14天。

但對2027年達14天的目標以外，是否會持續規劃中長期如2030年天數再增加的目標，龔明鑫表示，這牽涉到天然氣儲存槽要增加等問題，因此目前仍是希望先達成14天目標在來想其他。

至於天然氣接收站的興建速度，也影響到燃氣發電，被問及第三天然氣接收站是否有機會在年底，甚至是10月開始運轉，龔明鑫表示，三接已經提出運轉申請，但進度如何還沒有辦法預料，但應該不會太久。

至於四接與五接的進度，龔明鑫則說，四接還有土地汙染的問題，會儘快把它處理掉，也會符合相關的規定，「汙染就是要整治，整治的話有一個客觀的標準，我們都來遵守。」龔明鑫也表示，五接雖然有一些延遲，但日前已經完成環評補件，會儘快趕上。