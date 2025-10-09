國際領袖基金會（ILF）台灣分會年度晚宴 頒發陳文茜終身成就獎

國際領袖基金會（International Leadership Foundation, ILF）台灣分會昨日於2025年度台灣分會晚宴上，頒發終身成就獎給陳文茜，ILF創會會長董繼玲與台灣分會會長陳智權共同主持頒獎儀式，表彰陳文茜長年在媒體、公共事務與跨文化交流領域的深遠影響與傑出貢獻。

ILF特設「終身成就獎」，旨在表揚長期以智慧與行動促進社會進步、啟發青年承擔領導責任之典範人物。ILF表示，作為跨世代的公共思想領袖，陳文茜以敏銳洞察與持續行動，推動公共議題之討論、提升社會理解並拓展國際視野。

在昨晚國際領袖基金會（ILF）晚會上，陳文茜首先感謝大家，回顧過去近20年的努力，報導世界大事，就是希望台灣必需𠕇國際視野，因為世界發生的事與台灣習習相關。她對人類要充滿希望及関懐，也無限感激她充滿福報的一生。即使身陷病痛，經過數月的免疫治療後，強烈的副作用，影響其他器官，陳文茜已做出停止免疫治療的重要決定。她表示不追求長壽，而願愛與信念能長存於世，並呼籲珍惜當下，將時間留給所愛的人與世界。

董繼玲表示，陳文茜以專業、勇氣與國際視野，長年推動公共對話，為社會匯聚理解與信任。她的持續付出，正是ILF推動公民意識與青年領導力的最佳代表。陳智權也指出，分會以最高敬意頒發此獎，感謝陳文茜以行動證明何為長期的堅持與奉獻。

傑龍 (Joel Szabat) ILF 創辦人表示，陳文茜是敏銳的國際政治觀察家。ILF對她的洞察力、以及她分享自己與癌症勇敢抗爭的經歷所帶來的鼓舞和積極態度表示崇敬。

ILF 係著名的青年領袖人才訓練機構，培育國際青年未來領袖，並結合美台政經資源，以促進美國及亞太地區國際交流活動為宗旨的非營利性組織。歷屆ILF年度晚宴曾表彰多位具有國際影響力的傑出人士，包括美國前勞工及運輸部部長趙小蘭、已故前美籍日裔交通部長峰田（Norman Mineta）與已故聯邦參議員丹尼爾・井上等；多位重量級政經領袖亦曾擔任主講與座上嘉賓，包括美國國務卿美國盧比歐與參議院共和黨領袖麥康奈爾、科學家何大一、物理學家朱經武、刑事專家李昌鈺等人。