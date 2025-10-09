大湖、玉泉泳池停業…欠員工薪要簽「借據」 體育局：履約金先支應

台北市大湖公園、玉泉公園游泳池營運單位7日公告，因財務及管理問題將於13日結束營業，由於日前才發生「全真瑜伽」倒閉引發退費爭議，購買月票民眾憂心成翻版，泳池員工也擔心拿不到薪水。體育局表示，將於13日邀勞資雙方釐清爭議，體育局接管後月票也能繼續使用，已購買月票民眾也能繼續使用。

大湖公園及玉泉公園游泳池無預警停業，引發民怨與勞權疑慮，議員陳宥丞今天上午於內湖大湖區民活動中心邀集市府、在地里長、泳池員工開協調會。陳表示，業者無預警停業恐違反勞基法及促參法，導致市民月票權益、勞工薪資及合作廠商權益皆受損。

有受害員工指出，公司10月1日就發簡訊聲稱要將他資遣，兩間游泳池加起來員工人數有近50人，且公司稱聲現階段已沒有錢了，尚未支付薪水必須使用借據給員工結算，大家都很擔心最後恐拿不到錢。

陳宥丞認為，公共場館關乎市民生活品質與信任感，政府不能讓業者說關就關，必須積極介入、確保市民與勞工都獲得交代，根據體育局確認，目前該業者仍有約800萬履約保證金，應優先動用勞工薪資、資遣費及相關勞權保障，並由市府依法代位求償。

體育局運動產業科長張智瑋表示，業者是在9月29日通知體育局因公司財務有狀況無法繼續營運，體育局預計下周起將正式接管，並先整修半個月，最快11月上旬復業，確保民眾權益已購買該月卡仍可繼續沿用，該合約也預計明年4、5月會有新的廠商進入。