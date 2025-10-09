普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

快訊

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
普發現金時程受到關注。圖／聯合報系資料照片
立法院財政委員會9日審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，但仍須交由朝野黨團協商，最快可在14日的程序委員會中，排入17日立法院會的討論事項，可望在當日完成三讀程序，並在總統公布後1個月內，將開始執行普發現金發放作業。

立法院財政委員會與內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境等委員會進行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，並進行詢答及處理。韌性條例歲出共編列5,500億元，其中包含普發現金2,360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

朝野立委一共提出237案預算提案。聯席會議8日完成詢答程序後，9日著手處理預算提案。在歷時近3小時的討論，除部分提案未有共識保留外，多數提案都處理完畢。

國民黨立委馬文君主要針對國防部主管預算提出逾50案共針對國防部主管預算提出逾50案，包含刪減陸軍建立長效飲用水建置案近8億元、刪減陸軍步訓部泳池整建工程3,600萬元、刪減海軍陸指部車堡整修案2.3億元、刪減空軍游泳池整修案1.2億元等。此外，也有部分教育部、勞動部、海委會提案待協商。

最終，聯席會議主席、財政委員會輪值召委李坤城宣布，韌性特別預算案完成初審，但審查報告在提報院會前，須交由朝野黨團協商。

至於外界關心的普發現金進度，因預算案已送出委員會，最快可在14日的程序委員會中排入17日立法院會的討論事項，完成三讀程序，待三讀過後「普發1萬」最快可以在11月17日開始發放。

